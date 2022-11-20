Потепление придет в западные и южные области. Правда, на Юге оно будет более заметным.
Как долго в Украине еще будут снегопады и морозы
Потепление среди декабря
Период потепления продлится с 22 по 25 декабря. В эти дни синоптики обещают до +10 градусов в Одессе и +11 градусов в Николаеве, Херсоне и Крыму. Никакого намека на снег внутри первого месяца зимы не будет. Лишь в конце декабря возможен снег с дождем.
Какая будет погода в декабре в Херсоне / Фото Gismeteo
В западных областях максимальная температура прогреется до +9 градусов. То есть потепление будет, но не столь значительное, как на Юге Украины. Кроме того, в последние дни декабря на Западе прогнозируют морозы.
Заметим, что в Киеве температура воздуха в этот период поднимется до +5 градусов.