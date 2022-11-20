Потепление придет в западные и южные области. Правда, на Юге оно будет более заметным.

Как долго в Украине еще будут снегопады и морозы

Потепление среди декабря

Период потепления продлится с 22 по 25 декабря. В эти дни синоптики обещают до +10 градусов в Одессе и +11 градусов в Николаеве, Херсоне и Крыму. Никакого намека на снег внутри первого месяца зимы не будет. Лишь в конце декабря возможен снег с дождем.



Какая будет погода в декабре в Херсоне / Фото Gismeteo

В западных областях максимальная температура прогреется до +9 градусов. То есть потепление будет, но не столь значительное, как на Юге Украины. Кроме того, в последние дни декабря на Западе прогнозируют морозы.

Заметим, что в Киеве температура воздуха в этот период поднимется до +5 градусов.

Обратите внимание! В большинстве областей Украины падает снег. Однако уже на следующей неделе, 21 ноября, он прекратится. "Вторая волна" снегопадов возможна уже в начале декабря. Добавим, что на Востоке и на Юге Украины снег еще не падал. Там сейчас период дождей и гроз. Осадки прекратятся после 22 ноября.