Синоптики прогнозируют также опасные метеорологические явления в Украине. В частности, порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду прогнозируют на территории всей Украины, кроме Закарпатья, пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в регионах Украины
Из-за мощного ветра синоптики прогнозируют первый уровень опасности, то есть желтый.
В восточных и северо-восточных областях умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом,
– заявили синоптики.
В Укргидрометцентре объяснили, что 4 ноября в Украине будет юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. На всей территории Украины, кроме Закарпатья, порывы будут составлять 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью от 3 тепла до 2 градусов мороза, в северной части 0 – 5 градусов тепла. Днем прогнозируют 4 – 9 градусов тепла, на юге страны 8 – 13 градусов.
В Киевской области также будут опасные метеорологические явления. В частности, синоптики прогнозируют:
- облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами с мокрым снегом;
- ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов тепла, в Киеве ночью 2 – 4 градуса, днем 5 – 7 градусов тепла,
– заявили синоптики.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +5...+7
- Ужгород +6...+8
- Львов +7...+9
- Ивано-Франковск +7...+9
- Тернополь +7...+9
- Черновцы +7...+9
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +7...+9
- Ровно +7...+9
- Житомир +6...+8
- Винница +7...+9
- Одесса +10...+12
- Николаев +10...+12
- Херсон +10...+12
- Симферополь +11...+13
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +7...+9
- Чернигов +5...+7
- Сумы +4...+6
- Полтава +6...+8
- Днепр +7...+9
- Запорожье +8...+10
- Донецк +5...+7
- Луганск +3...+5
- Харьков +4...+6
Прогноз погоды на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра