Синоптики прогнозируют также опасные метеорологические явления в Украине. В частности, порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду прогнозируют на территории всей Украины, кроме Закарпатья, пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах Украины

Из-за мощного ветра синоптики прогнозируют первый уровень опасности, то есть желтый.

В восточных и северо-восточных областях умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом,

– заявили синоптики.

В Укргидрометцентре объяснили, что 4 ноября в Украине будет юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. На всей территории Украины, кроме Закарпатья, порывы будут составлять 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью от 3 тепла до 2 градусов мороза, в северной части 0 – 5 градусов тепла. Днем прогнозируют 4 – 9 градусов тепла, на юге страны 8 – 13 градусов.

В Киевской области также будут опасные метеорологические явления. В частности, синоптики прогнозируют:

облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами с мокрым снегом;

ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов тепла, в Киеве ночью 2 – 4 градуса, днем 5 – 7 градусов тепла,

– заявили синоптики.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +5...+7

Ужгород +6...+8

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +7...+9

Тернополь +7...+9

Черновцы +7...+9

Хмельницкий +7...+9

Луцк +7...+9

Ровно +7...+9

Житомир +6...+8

Винница +7...+9

Одесса +10...+12

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +11...+13

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +7...+9

Чернигов +5...+7

Сумы +4...+6

Полтава +6...+8

Днепр +7...+9

Запорожье +8...+10

Донецк +5...+7

Луганск +3...+5

Харьков +4...+6

Прогноз погоды на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра