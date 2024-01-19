Именно поэтому почти на всей территории Украины объявили об I уровне опасности, то есть желтом. Кое-где тоже будет снежить.
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Какая погода в регионах Украины
Мокрый снег и дождь, иногда с налипанием мокрого снега и гололедицей прогнозируют на Юге, Востоке, а также в Днепропетровской области. Температура воздуха ночью и днем будет от 1 градуса мороза до 4 тепла, в Крыму – 2 – 7 градусов тепла.
На остальной территории ночью умеренный, на Западе страны – местами небольшой снег, днем существенных осадков не будет. Ночью будет 3 – 8 мороза, в Карпатах 10 – 15 градусов, днем 0 – 5 градусов мороза.
На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7 – 12 метров в секунду,
– предупредили синоптики.
Из-за гололеда почти на всей территории Украины объявили о 1 уровне опасности, то есть желтом.
В большинстве областей Украины объявили об гололедице / Карта Укргидрометцентра
В Киевской области облачно с прояснениями. Вечером 19 января и в течение суток 20 января на дорогах гололедица – 1 уровень опасности, то есть желтый.
Ночью снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду,
– рассказали синоптики.
Температура воздуха ночью будет 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5. В столице ночью будет 4 – 6 градусов мороза, днем 1 – 3 градуса мороза.
Какая погода в городах Украины
- Киев – -3…-1
- Ужгород – -1...+1
- Львов – -3...-1
- Ивано-Франковск – -3...-1
- Тернополь – -3...-1
- Черновцы – -3...-1
- Хмельницкий – -3...-1
- Луцк – 0…-2
- Ровно – 0…-2
- Житомир – -3…-1
- Винница – -3..-1
- Одесса – -1...+1
- Николаев – -1...+1
- Херсон – 0...+2
- Симферополь – +4...+6
- Кропивницкий – 0...-2
- Черкассы – -3...-1
- Чернигов – -5...-3
- Суммы – -4...-2
- Полтава – -3...-1
- Днепр – -1...+1
- Запорожье – +1...+3
- Донецк – 0...+2
- Луганск – +1...+3
- Харьков – -1…+1
Прогноз погоды на 20 января / Карта Укргидрометцентра