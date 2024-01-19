Именно поэтому почти на всей территории Украины объявили об I уровне опасности, то есть желтом. Кое-где тоже будет снежить.

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Какая погода в регионах Украины

Мокрый снег и дождь, иногда с налипанием мокрого снега и гололедицей прогнозируют на Юге, Востоке, а также в Днепропетровской области. Температура воздуха ночью и днем будет от 1 градуса мороза до 4 тепла, в Крыму – 2 – 7 градусов тепла.

На остальной территории ночью умеренный, на Западе страны – местами небольшой снег, днем существенных осадков не будет. Ночью будет 3 – 8 мороза, в Карпатах 10 – 15 градусов, днем 0 – 5 градусов мороза.

На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7 – 12 метров в секунду,

– предупредили синоптики.

Из-за гололеда почти на всей территории Украины объявили о 1 уровне опасности, то есть желтом.



В большинстве областей Украины объявили об гололедице / Карта Укргидрометцентра

В Киевской области облачно с прояснениями. Вечером 19 января и в течение суток 20 января на дорогах гололедица – 1 уровень опасности, то есть желтый.

Ночью снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду,

– рассказали синоптики.

Температура воздуха ночью будет 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5. В столице ночью будет 4 – 6 градусов мороза, днем 1 – 3 градуса мороза.

Какая погода в городах Украины

Киев – -3…-1

Ужгород – -1...+1

Львов – -3...-1

Ивано-Франковск – -3...-1

Тернополь – -3...-1

Черновцы – -3...-1

Хмельницкий – -3...-1

Луцк – 0…-2

Ровно – 0…-2

Житомир – -3…-1

Винница – -3..-1

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – 0...+2

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -3...-1

Чернигов – -5...-3

Суммы – -4...-2

Полтава – -3...-1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – +1...+3

Харьков – -1…+1

Прогноз погоды на 20 января / Карта Укргидрометцентра