Возвращение жаркой погоды прогнозируют практически во все регионы Украины, кроме Харькова и Одессы – там резких перепадов не предвидится. Если верить прогнозу погоды, то в некоторых городах температура будет выше +35 градусов и достигнет +38.
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Где синоптики прогнозируют возвращение жары
Киев
18 июля в Киеве будет наблюдаться температура воздуха +33 градуса, а 23 июля – уже +36. В целом, солнечная погода и минимальное количество осадков будут сопровождать жителей столицы до конца месяца.
Днепр
+33 градуса следует ожидать в Днепре уже 15 июля, а 23 июля достигнет рекордных +39 градусов. После такого скачка температура снизится и будет более умеренной, но осадков синоптики не прогнозируют.
Львов
Пик температурных показателей во Львове также приходится на 23 июля +38 градусов. В последующие дни месяца погода будет стабилизироваться и будет менее жаркой, с небольшим количеством осадков.
Ужгород
Весь июль в Ужгороде будет жарким, но самые жаркие дни 22 и 23 июля, когда температура воздуха днем достигнет +38 градусов.
Николаев
Здесь всю неделю с 18 по 26 июля прогнозируют температуру около +36 градусов, а 23 июля она повысится до +38.
Прогноз погоды в городах Украины на 9 июля.
Погода в Украине в субботу будет с сильными дождями и грозами в большинстве областей. Ненастье обойдет Крым, Днепропетровщину, Харьковщину, Донетчину и Луганщину. На юге будет дождь преимущественно днем, а в остальных регионах – как в дневные часы, так и ночью.
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +21...+23
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +21...+23
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +22...+24
- Ровно – +22...+24
- Житомир – +24...+26
- Винница – +25...+27
- Одесса – +28...+30
- Николаев – +30...+32
- Херсон – +31..+33
- Симферополь – +29...+31
- Кропивницкий – +26...+28
- Черкассы – +26...+28
- Чернигов – +23...+25
- Сумы – +27..+29
- Полтава – +29...+31
- Днепр – +31...+33
- Запорожье – +31...+33
- Донецк – +31...+33
- Луганск – +32...+34
- Харьков – +31...+33
- Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 9 июля. / Карта Укргидрометцентра.