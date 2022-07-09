Возвращение жаркой погоды прогнозируют практически во все регионы Украины, кроме Харькова и Одессы – там резких перепадов не предвидится. Если верить прогнозу погоды, то в некоторых городах температура будет выше +35 градусов и достигнет +38.

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Где синоптики прогнозируют возвращение жары

Киев

18 июля в Киеве будет наблюдаться температура воздуха +33 градуса, а 23 июля – уже +36. В целом, солнечная погода и минимальное количество осадков будут сопровождать жителей столицы до конца месяца.

Днепр

+33 градуса следует ожидать в Днепре уже 15 июля, а 23 июля достигнет рекордных +39 градусов. После такого скачка температура снизится и будет более умеренной, но осадков синоптики не прогнозируют.

Львов

Пик температурных показателей во Львове также приходится на 23 июля +38 градусов. В последующие дни месяца погода будет стабилизироваться и будет менее жаркой, с небольшим количеством осадков.

Ужгород

Весь июль в Ужгороде будет жарким, но самые жаркие дни 22 и 23 июля, когда температура воздуха днем достигнет +38 градусов.

Николаев

Здесь всю неделю с 18 по 26 июля прогнозируют температуру около +36 градусов, а 23 июля она повысится до +38.

Прогноз погоды в городах Украины на 9 июля.

Погода в Украине в субботу будет с сильными дождями и грозами в большинстве областей. Ненастье обойдет Крым, Днепропетровщину, Харьковщину, Донетчину и Луганщину. На юге будет дождь преимущественно днем, а в остальных регионах – как в дневные часы, так и ночью.

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +31..+33

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +23...+25

Сумы – +27..+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +31...+33

Запорожье – +31...+33

Донецк – +31...+33

Луганск – +32...+34

Харьков – +31...+33

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 9 июля. / Карта Укргидрометцентра.