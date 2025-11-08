Туманы и дожди накроют часть Украины: прогноз погоды на 9 ноября
Погода в Украине в воскресенье, 9 ноября, будет облачной с прояснениями. В части областей пройдут дожди. Кое-где также стоит ожидать туманы.
Сильных температурных изменений в течение суток не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какая погода будет 9 ноября?
По данным синоптиков, в ночные часы только на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. Такие же осадки стоит ожидать на Правобережье в течение дня, в других регионах – без дождей.
На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром будет туман. Согласно обнародованной информации, ветер в основном будет южного направления, и будет двигаться со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в южной части будет до 10 градусов тепла. Днем ожидается от 7 до 12 градусов тепла, в южных регионах пригреет до 15 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +9...+11;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +9...+11;
- Луцк +9...+11;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Винница +9...+11;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +9...+11;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +9...+11.
Прогноз погоды в Украине на 9 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что прогнозируют синоптики?
К слову, в ближайшее время в Украине ожидается теплая и комфортная погода, без сильных снегов в первой декаде ноября. Во второй декаде ноября уже возможны снижение температуры и зимние процессы.
Ранее сообщалось, что после 5 ноября в Украине стоит ожидать возвращения сильных дождей. Также примерно с 25 ноября упадет температура, похолодание продержится до ориентировочно 3 декабря.