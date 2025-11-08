Тумани та дощі накриють частину України: прогноз погоди на 9 листопада

Погода в Україні у неділю, 9 листопада, буде хмарною з проясненнями. У частині областей пройдуть дощі. Подекуди також варто очікувати тумани.

Сильних температурних змін протягом доби не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде 9 листопада?

За даними синоптиків, у нічні години лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області пройдуть невеликі, а місцями помірні дощі. Такі ж опади варто очікувати на Правобережжі протягом дня, в інших регіонах – без дощів.

На Лівобережжі, в Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці буде туман. Згідно з оприлюдненою інформацією, вітер здебільшого буде південного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, у південній частині буде до 10 градусів тепла. Вдень очікується від 7 до 12 градусів тепла, у південних регіонах пригріє до 15 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +9...+11;

Ужгород +9...+11;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +9...+11;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +9...+11;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +9...+11;

Чернігів +8...+10;

Суми +7...+9;

Полтава +8...+10;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +10...+12;

Харків +9...+11.



Прогноз погоди в Україні на 9 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що прогнозують синоптики?