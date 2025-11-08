Укр Рус
8 листопада, 15:22
Тумани та дощі накриють частину України: прогноз погоди на 9 листопада

Маргарита Волошина

Погода в Україні у неділю, 9 листопада, буде хмарною з проясненнями. У частині областей пройдуть дощі. Подекуди також варто очікувати тумани.

Сильних температурних змін протягом доби не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр

Яка погода буде 9 листопада?

За даними синоптиків, у нічні години лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області пройдуть невеликі, а місцями помірні дощі. Такі ж опади варто очікувати на Правобережжі протягом дня, в інших регіонах – без дощів.

На Лівобережжі, в Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці буде туман. Згідно з оприлюдненою інформацією, вітер здебільшого буде південного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, у південній частині буде до 10 градусів тепла. Вдень очікується від 7 до 12 градусів тепла, у південних регіонах пригріє до 15 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львів +9...+11;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +9...+11;
  • Луцьк +9...+11;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +9...+11;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +9...+11;
  • Чернігів +8...+10;
  • Суми +7...+9;
  • Полтава +8...+10;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +12...+14;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +9...+11.


Прогноз погоди в Україні на 9 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що прогнозують синоптики?

  • До слова, найближчим часом в Україні очікується тепла та комфортна погода, без сильних снігів у першій декаді листопада. У другій декаді листопада вже можливі зниження температури та зимові процеси.

  • Раніше повідомлялося, що після 5 листопада в Україні варто очікувати повернення сильних дощів. Також приблизно з 25 листопада впаде температура, похолодання протримається до орієнтовно 3 грудня.