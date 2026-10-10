Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Где будут идти дожди в выходные?

Суббота, 10 октября

В западных областях ожидается переменная облачность и сухая погода. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха составит +4…+9 градусов ночью и +15…+20 градусов днем.

В северных регионах также не прогнозируется значительных осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах +3…+8 градусов, а днем достигнет +13…+18 градусов.

В центральных областях ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Температура воздуха будет на уровне +7…+12 градусов ночью и +18…+23 градусов днем.

На юге страны и в Крыму ожидается преимущественно солнечная погода. Сутки пройдут без осадков. Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, а днем поднимется до +19…+24 градусов.

В восточных областях осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, а днем достигнут +18…+23 градусов.

Воскресенье, 11 октября

На западе страны атмосферный фронт принесет небольшие дожди. Местами возможен туман. Температура воздуха в течение суток будет в пределах +9…+14 градусов. В то же время в Винницкой и Житомирской областях днем потеплеет до +18…+24 градусов.

В северных областях днем ожидаются дожди, местами с грозами. Осадки минуют только Сумскую область. Ночью температура будет колебаться в пределах +7…+12 градусов, а днем – +17…+22 градусов.

В центральных регионах дожди пройдут лишь местами в Черкасской области во второй половине дня. Температура воздуха составит +8…+13 градусов ночью и +20…+25 градусов днем.

В южной части страны осадков не ожидается. Ночью температура составит +11…+16 градусов, а днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

В восточных областях преобладает погода без осадков. Ночью ожидается +7…+12 градусов, а днем – +19…+24 градуса.