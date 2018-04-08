Прогноз погоды на 9 апреля: весна вступила в свои права, а в некоторых областях будет почти лето
Погода в Украине в понедельник, 9 апреля, будет тепло и солнечно, хотя почти на всей территории Украины на небе можно будет увидеть облака. Осадки не ожидаются. Температура воздуха в среднем составит 20 градусов тепла.
Соответствующую информацию обнародовал Гидрометцентр на своем официальном сайте.
Как отмечают синоптики, погоду в Украине будет определять область высокого давления.
Так, теплее всего будет на Львовщине и Закарпатье, где температура поднимется до 21 – 23 градусов выше нуля, а холоднее всего ожидается на Луганщине - +16 - +18 градусов. На побережье же морей специалисты прогнозируют до 16 градусов тепла.
Прогноз погоды на вторник, 9 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +19...+21
Винница – +19...+21
Одесса – +15...+17
Николаев – +19...+21
Херсон – +18...+20
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +18...+20
Сумы – +17...+19
Полтава – +19...+21
Днепр – +18...+20
Запорожье – +17...+19
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +18...+20
Киев – +18...+20
Добавим, что ветер в основном будет юго-восточным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду, а на Приазовье ожидаются порывы до 15-20 метров за секунду.
Что касается Киева, тот ту в понедельник, 9 апреля, будет без осадков, а температура воздуха поднимется до 18-20 метров в секунду.
К слову, по данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 апреля самая высокая температура днем была 23,8 тепла в 1972 года, а самая низкая – ночью 5,1 мороза в 1896 году.
Прогноз погоды в Украине на 9 апреля от Укргидрометцентра
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