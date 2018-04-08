Прогноз погоды на 9 апреля: весна вступила в свои права, а в некоторых областях будет почти лето

Погода в Украине в понедельник, 9 апреля, будет тепло и солнечно, хотя почти на всей территории Украины на небе можно будет увидеть облака. Осадки не ожидаются. Температура воздуха в среднем составит 20 градусов тепла.

Соответствующую информацию обнародовал Гидрометцентр на своем официальном сайте.

Как отмечают синоптики, погоду в Украине будет определять область высокого давления.

Так, теплее всего будет на Львовщине и Закарпатье, где температура поднимется до 21 – 23 градусов выше нуля, а холоднее всего ожидается на Луганщине - +16 - +18 градусов. На побережье же морей специалисты прогнозируют до 16 градусов тепла.

Прогноз погоды на вторник, 9 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +19...+21

Винница – +19...+21

Одесса – +15...+17

Николаев – +19...+21

Херсон – +18...+20

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +18...+20

Сумы – +17...+19

Полтава – +19...+21

Днепр – +18...+20

Запорожье – +17...+19

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +18...+20

Киев – +18...+20

Добавим, что ветер в основном будет юго-восточным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду, а на Приазовье ожидаются порывы до 15-20 метров за секунду.

Что касается Киева, тот ту в понедельник, 9 апреля, будет без осадков, а температура воздуха поднимется до 18-20 метров в секунду.

К слову, по данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 апреля самая высокая температура днем была 23,8 тепла в 1972 года, а самая низкая – ночью 5,1 мороза в 1896 году.



Прогноз погоды в Украине на 9 апреля от Укргидрометцентра