Прогноз погоды на 10 апреля: запад зальют дожди, в остальных областях – тепло и солнечно

Погода в Украине во вторник, 10 апреля, будет в основном солнечной с температурой воздуха более 23 градусов, хотя на западе столбики термометров поднимутся до +25. Правда, на Закарпатье и на Львовщине есть вероятность кратковременного дождя и, возможно, даже с грозой.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, такая погода объясняется мощной областью высокого атмосферного давления, антициклоном, который наблюдается над Украиной.

Как подчеркивает специалист, максимальная температура воздуха в Украине составит +16...+23 градуса, а на Западе столбики термометров поднимутся до +25, между тем на побережьях морей местами ожидается +12...+14 градусов.

"Есть один нюанс. 10 апреля на Закарпатье и на Львовщине есть вероятность кратковременного дождя и, возможно, даже с грозой. Примите это во внимание вместе с маленьким зонтиком. В Киеве 10 апреля будет чистое небо, солнечно и днем термометры будут показывать +20 градусов", – добавляет Наталья Диденко.

Прогноз погоды на вторник, 10 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +14...+16

Николаев – +20...+22

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +18...+20

Сумы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +17...+19

Донецк – +18...+20

Луганск – +17...+19

Харьков – +18...+20

Киев – +19...+21

В Украинском гидрометцентре в свою очередь тоже прогнозируют небольшой кратковременный дождь с грозой на Закарпатье и Прикарпатье, а на остальной территории Украины, как убеждают синоптики, будет без осадков.

"Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса, а на побережье морей и в Карпатах– +12...+17 градусов. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду", – констатируют в представители гидрометцентра.

К слову, 10 апреля теплее всего в Украине будет на Львовщине, Волыни, в Ровенской, Хмельницкой областях и на Буковине – +22...+24 градуса, а холоднее всего – на Луганщине и Сумщине, где столбики термометров поднимутся лишь до +17...+19 градусов.



Прогноз погоди в Україні на 10 квітня від Укргідрометцентру