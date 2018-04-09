Прогноз погоды на 10 апреля: запад зальют дожди, в остальных областях – тепло и солнечно
Погода в Украине во вторник, 10 апреля, будет в основном солнечной с температурой воздуха более 23 градусов, хотя на западе столбики термометров поднимутся до +25. Правда, на Закарпатье и на Львовщине есть вероятность кратковременного дождя и, возможно, даже с грозой.
Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, такая погода объясняется мощной областью высокого атмосферного давления, антициклоном, который наблюдается над Украиной.
Как подчеркивает специалист, максимальная температура воздуха в Украине составит +16...+23 градуса, а на Западе столбики термометров поднимутся до +25, между тем на побережьях морей местами ожидается +12...+14 градусов.
"Есть один нюанс. 10 апреля на Закарпатье и на Львовщине есть вероятность кратковременного дождя и, возможно, даже с грозой. Примите это во внимание вместе с маленьким зонтиком. В Киеве 10 апреля будет чистое небо, солнечно и днем термометры будут показывать +20 градусов", – добавляет Наталья Диденко.
Прогноз погоды на вторник, 10 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +20...+22
Винница – +20...+22
Одесса – +14...+16
Николаев – +20...+22
Херсон – +19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +18...+20
Сумы – +17...+19
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье – +17...+19
Донецк – +18...+20
Луганск – +17...+19
Харьков – +18...+20
Киев – +19...+21
В Украинском гидрометцентре в свою очередь тоже прогнозируют небольшой кратковременный дождь с грозой на Закарпатье и Прикарпатье, а на остальной территории Украины, как убеждают синоптики, будет без осадков.
"Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса, а на побережье морей и в Карпатах– +12...+17 градусов. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду", – констатируют в представители гидрометцентра.
К слову, 10 апреля теплее всего в Украине будет на Львовщине, Волыни, в Ровенской, Хмельницкой областях и на Буковине – +22...+24 градуса, а холоднее всего – на Луганщине и Сумщине, где столбики термометров поднимутся лишь до +17...+19 градусов.
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня від Укргідрометцентру