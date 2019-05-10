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      Прогноз погоды на 11 мая: в Украине тепло, но с дождями и грозами

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      Прогноз погоды 11 мая 2019 Украина - прогноз от синоптика
      Прогноз погоды на 11 мая / фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 11 мая, будет достаточно теплой, однако таки дождливой. Осадки даже с грозами время от времени будут приходить к жителям всех областей, поэтому прятать зонтики не следует.

      В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +16 +22 градуса, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Ночью воздух охладится до +6 +13 градусов.

      Для сравнения, как там у людей. В Германии и окрестных странах холодно, ниже +10 градусов, а на юге Испании и в Португалии жара за +30 градусов,
      – добавила синоптик.

      В Киеве в субботу, 11 мая, обещают периодические дожди, но теплые – днем +18 +20 градусов. Также возможны грозы.

      Прогноз погоды на субботу, 11 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +16...+18

      Ивано-Франковск – +16...+18

      Тернополь – +16...+18

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +17...+19

      Луцк – +16...+18

      Ровно – +16...+18

      Житомир – +16...+18

      Винница – +16...+18

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +17...+19

      Черкассы – +16...+18

      Чернигов – +17...+19

      Сумы – +17...+19

      Полтава – +17...+19

      Днепр – +17...+19

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +20...+22

      Луганск – +20...+22

      Харьков – +19...+21

      Киев – +17...+19


      Прогноз погоды на 11 мая в Украине от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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