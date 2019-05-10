Прогноз погоды на 11 мая: в Украине тепло, но с дождями и грозами
Погода в Украине в субботу, 11 мая, будет достаточно теплой, однако таки дождливой. Осадки даже с грозами время от времени будут приходить к жителям всех областей, поэтому прятать зонтики не следует.
В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +16 +22 градуса, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Ночью воздух охладится до +6 +13 градусов.
Для сравнения, как там у людей. В Германии и окрестных странах холодно, ниже +10 градусов, а на юге Испании и в Португалии жара за +30 градусов,
– добавила синоптик.
В Киеве в субботу, 11 мая, обещают периодические дожди, но теплые – днем +18 +20 градусов. Также возможны грозы.
Прогноз погоды на субботу, 11 мая, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +15...+17
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +16...+18
Донецк – +20...+22
Луганск – +20...+22
Харьков – +19...+21
Киев – +17...+19
Прогноз погоды на 11 мая в Украине от Укргидрометцентра