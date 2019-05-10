Прогноз погоды на 11 мая: в Украине тепло, но с дождями и грозами

Погода в Украине в субботу, 11 мая, будет достаточно теплой, однако таки дождливой. Осадки даже с грозами время от времени будут приходить к жителям всех областей, поэтому прятать зонтики не следует.

В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +16 +22 градуса, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Ночью воздух охладится до +6 +13 градусов.

Для сравнения, как там у людей. В Германии и окрестных странах холодно, ниже +10 градусов, а на юге Испании и в Португалии жара за +30 градусов,

– добавила синоптик.

В Киеве в субботу, 11 мая, обещают периодические дожди, но теплые – днем +18 +20 градусов. Также возможны грозы.

Прогноз погоды на субботу, 11 мая, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +16...+18

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков – +19...+21

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 11 мая в Украине от Укргидрометцентра