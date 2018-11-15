Погода в Украине в пятницу, 16 ноября, будет с осадками от дождя до мокрого снега, они объединятся со штормовым ветром, туманами, на дорогах возможна гололедица.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, сложные погодные условия будут в южной части Украины. Там пройдет дождь, временами будет выпадать мокрый снег, соответственно, вероятно налипание мокрого снега, гололед и на дорогах сложная ситуация.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...-5 градусов мороза, днем около нуля. Теплее будет в западных областях, ночью 0....-4 градуса тепла, днем +3...+8 градусов,

– отметила Диденко.

В Киеве погода будет без осадков, возможны солнечные прояснения.

Прогноз погоды на пятницу, 16 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – 0...+2

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0... + 2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1