Прогноз погоды на 16 ноября: шквальный ветер, гололед и мокрый снег
Погода в Украине в пятницу, 16 ноября, будет с осадками от дождя до мокрого снега, они объединятся со штормовым ветром, туманами, на дорогах возможна гололедица.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, сложные погодные условия будут в южной части Украины. Там пройдет дождь, временами будет выпадать мокрый снег, соответственно, вероятно налипание мокрого снега, гололед и на дорогах сложная ситуация.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...-5 градусов мороза, днем около нуля. Теплее будет в западных областях, ночью 0....-4 градуса тепла, днем +3...+8 градусов,
– отметила Диденко.
В Киеве погода будет без осадков, возможны солнечные прояснения.
Прогноз погоды на пятницу, 16 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – 0...+2
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0... + 2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 16 ноября