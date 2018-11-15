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      Прогноз погоды на 16 ноября: шквальный ветер, гололед и мокрый снег

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      Погода в Украине в пятницу, 16 ноября
      Погода в Украине в пятницу, 16 ноября / 24 канал

      Погода в Украине в пятницу, 16 ноября, будет с осадками от дождя до мокрого снега, они объединятся со штормовым ветром, туманами, на дорогах возможна гололедица.

      Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      По ее словам, сложные погодные условия будут в южной части Украины. Там пройдет дождь, временами будет выпадать мокрый снег, соответственно, вероятно налипание мокрого снега, гололед и на дорогах сложная ситуация.

      Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...-5 градусов мороза, днем около нуля. Теплее будет в западных областях, ночью 0....-4 градуса тепла, днем +3...+8 градусов,
      – отметила Диденко.

      В Киеве погода будет без осадков, возможны солнечные прояснения.

      Прогноз погоды на пятницу, 16 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +1...+3

      Винница – 0...+2

      Одесса – 0...+2

      Николаев – -1...+1

      Херсон – -1...+1

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы – 0... + 2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – -1...+1

      Прогноз погоди на п'ятницю, 16 листопада
      Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 16 ноября
       
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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