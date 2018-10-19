12:58
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Прогноз погоды на 19 октября: бабье лето заканчивается, надвигается холодная осень

      847 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 19 октября
      Прогноз погоды в Украине на 19 октября / Фото из открытых источников

      В пятницу, 19 октября, в Украине будет последний день теплой и солнечной осени, во все регионы понемногу начнет возвращаться холодная осень. Так, во всех областях снизится температура воздуха, а больше похолодает на Западе, где вероятны несильные дожди.

      Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

      Читайте также: Когда в Украине похолодает: ответ синоптика

      Завтра не последний день такого теплого и солнечного воздуха,
      – заметила она.

      По словам синоптика, в западных регионах страны похолодает, увеличится облачность, а на Закарпатье и вокруг гор возможны незначительные первые дожди.

      Диденко добавила, что на остальной территории Украины еще сохранится сухое и теплое бабье лето, но температура воздуха будет ниже, чем в предыдущие дни – +17 +23 градуса.

      В Киеве в пятницу столбики термометров опустятся до +18 +19 градусов. Несмотря на это, осеннее солнце еще порадует жителей столицы, а осадков не предвидится.

      Прогноз погоды на пятницу, 19 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+15

      Львов – +14...+16

      Ивано-Франковск – +14...+16

      Тернополь – +18...+20

      Черновцы – +14...+16

      Хмельницкий – +18...+20

      Луцк – +18...+20

      Ровно – +18...+20

      Житомир – +19...+21

      Винница – +18...+20

      Одесса – +18...+20

      Николаев – +19...+21

      Херсон – +19...+21

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +19...+21

      Черкассы – +18...+20

      Чернигов – +18...+20

      Сумы - + 18... + 20

      Полтава – +19...+21

      Днепр – +19...+21

      Запорожье – +20...+22

      Донецк – +20...+22

      Луганск – +20...+22

      Харьков – +19...+21

      Киев – +19...+21

      Прогноз погоды на 19 октября от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук