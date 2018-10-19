В пятницу, 19 октября, в Украине будет последний день теплой и солнечной осени, во все регионы понемногу начнет возвращаться холодная осень. Так, во всех областях снизится температура воздуха, а больше похолодает на Западе, где вероятны несильные дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Завтра не последний день такого теплого и солнечного воздуха,

– заметила она.

По словам синоптика, в западных регионах страны похолодает, увеличится облачность, а на Закарпатье и вокруг гор возможны незначительные первые дожди.

Диденко добавила, что на остальной территории Украины еще сохранится сухое и теплое бабье лето, но температура воздуха будет ниже, чем в предыдущие дни – +17 +23 градуса.

В Киеве в пятницу столбики термометров опустятся до +18 +19 градусов. Несмотря на это, осеннее солнце еще порадует жителей столицы, а осадков не предвидится.

Прогноз погоды на пятницу, 19 октября, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +19...+21

Винница – +18...+20

Одесса – +18...+20

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +18...+20

Сумы - + 18... + 20

Полтава – +19...+21

Днепр – +19...+21

Запорожье – +20...+22

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков – +19...+21

Киев – +19...+21

Прогноз погоды на 19 октября от Укргидрометцентра