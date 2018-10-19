Прогноз погоды на 19 октября: бабье лето заканчивается, надвигается холодная осень
В пятницу, 19 октября, в Украине будет последний день теплой и солнечной осени, во все регионы понемногу начнет возвращаться холодная осень. Так, во всех областях снизится температура воздуха, а больше похолодает на Западе, где вероятны несильные дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
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Завтра не последний день такого теплого и солнечного воздуха,
– заметила она.
По словам синоптика, в западных регионах страны похолодает, увеличится облачность, а на Закарпатье и вокруг гор возможны незначительные первые дожди.
Диденко добавила, что на остальной территории Украины еще сохранится сухое и теплое бабье лето, но температура воздуха будет ниже, чем в предыдущие дни – +17 +23 градуса.
В Киеве в пятницу столбики термометров опустятся до +18 +19 градусов. Несмотря на это, осеннее солнце еще порадует жителей столицы, а осадков не предвидится.
Прогноз погоды на пятницу, 19 октября, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +19...+21
Винница – +18...+20
Одесса – +18...+20
Николаев – +19...+21
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +18...+20
Сумы - + 18... + 20
Полтава – +19...+21
Днепр – +19...+21
Запорожье – +20...+22
Донецк – +20...+22
Луганск – +20...+22
Харьков – +19...+21
Киев – +19...+21
Прогноз погоды на 19 октября от Укргидрометцентра