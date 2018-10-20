Погода 20 октября в большинстве областей Украины будет солнечной и сухой. Однако осенний холод будет ощущаться все больше, тепло на некоторое время останется в южных, восточных и центральных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Так, с субботы, 20 октября, теплая погода будет покидать территорию Украины. Воздух прогреется до +12...+16 градусов.

Теплее еще побудет на Юге, во многих центральных областях и на Востоке, там +15...+20 градусов,

– пишет синоптик.

В большинстве областей Украины осадков не предвидится, незначительные дожди возможны лишь на Западе.

В Киеве в субботу, 20 октября, столбики термометра максимально поднимутся до +15...+17 градусов, осадки не предполагаются.

Прогноз погоды на четверг, 20 октября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +19...+21

Николаев – +21...+23

Херсон – +20...+22

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +14...+16

Сумы - + 16... + 18

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье +19...+21

Донецк – +20...+22

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +15...+17



Прогноз погоды в Украине на 20 октября от Укргидрометцентра