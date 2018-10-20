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      Прогноз погоды на 20 октября: в Украину возвращается холодная осень

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      Прогноз погоды на 20 октября в городах Украины
      Прогноз погоды на 20 октября в городах Украины / Фото из открытых источников

      Погода 20 октября в большинстве областей Украины будет солнечной и сухой. Однако осенний холод будет ощущаться все больше, тепло на некоторое время останется в южных, восточных и центральных областях.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Так, с субботы, 20 октября, теплая погода будет покидать территорию Украины. Воздух прогреется до +12...+16 градусов.

      Теплее еще побудет на Юге, во многих центральных областях и на Востоке, там +15...+20 градусов,
      – пишет синоптик.

      В большинстве областей Украины осадков не предвидится, незначительные дожди возможны лишь на Западе.

      В Киеве в субботу, 20 октября, столбики термометра максимально поднимутся до +15...+17 градусов, осадки не предполагаются.

      Прогноз погоды на четверг, 20 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +14...+16

      Ивано-Франковск – +15...+17

      Тернополь – +15...+17

      Черновцы – +15...+17

      Хмельницкий – +15...+17

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +14...+16

      Житомир – +14...+16

      Винница – +14...+16

      Одесса – +19...+21

      Николаев – +21...+23

      Херсон – +20...+22

      Симферополь – +21...+23

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +16...+18

      Чернигов – +14...+16

      Сумы - + 16... + 18

      Полтава – +15...+17

      Днепр – +17...+19

      Запорожье +19...+21

      Донецк – +20...+22

      Луганск – +17...+19

      Харьков – +17...+19

      Киев – +15...+17

      Прогноз погоди Гідрометцентр
      Прогноз погоды в Украине на 20 октября от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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