Прогноз погоды на 20 октября: в Украину возвращается холодная осень
Погода 20 октября в большинстве областей Украины будет солнечной и сухой. Однако осенний холод будет ощущаться все больше, тепло на некоторое время останется в южных, восточных и центральных областях.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Так, с субботы, 20 октября, теплая погода будет покидать территорию Украины. Воздух прогреется до +12...+16 градусов.
Теплее еще побудет на Юге, во многих центральных областях и на Востоке, там +15...+20 градусов,
– пишет синоптик.
В большинстве областей Украины осадков не предвидится, незначительные дожди возможны лишь на Западе.
В Киеве в субботу, 20 октября, столбики термометра максимально поднимутся до +15...+17 градусов, осадки не предполагаются.
Прогноз погоды на четверг, 20 октября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – +19...+21
Николаев – +21...+23
Херсон – +20...+22
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +14...+16
Сумы - + 16... + 18
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье +19...+21
Донецк – +20...+22
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +15...+17
Прогноз погоды в Украине на 20 октября от Укргидрометцентра