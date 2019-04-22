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      Прогноз погоды на 23 апреля: в Украине разгулялась настоящая весна

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      Погода 23 апреля 2019 Украина - синоптик обещает настоящую весну
      Прогноз погоды на 23 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 23 апреля, будет солнечной благодаря антициклону. Заморозки и прохлада отступают, а отметки на термометрах будут радовать украинцев.

      Ночью не по-весеннему холодно может быть еще только кое-где на Западе, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Там южный и юго-восточный ветер будет сильным – до штормовых показателей.

      Температура воздуха в течение вторника составит + 12 + 17 градусов,
      – пишет синоптик.

      На следующей неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов.

      В Киеве во вторник, 23 апреля, ожидается солнечная теплая погода. Там воздух прогреется до + 16 + 18 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 23 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – + 18 ... + 20

      Львов – + 17 ... + 19

      Ивано-Франковск – + 17 ... + 19

      Тернополь – + 16 ... + 18

      Черновцы – + 17 ... + 19

      Хмельницкий – + 16 ... + 18

      Луцк – + 17 ... + 19

      Ровно – + 17 ... + 19

      Житомир – + 16 ... + 18

      Винница – + 16 ... + 18

      Одесса – + 14 ... + 16

      Николаев – + 17 ... + 19

      Херсон – + 17 ... + 19

      Симферополь – + 15 ... + 17

      Кропивницкий – + 17 ... + 19

      Черкассы – + 17 ... + 19

      Чернигов – + 17 ... + 19

      Суммы – + 16 ... + 18

      Полтава – + 17 ... + 19

      Днепр – + 17 ... + 19

      Запорожье – + 16 ... + 18

      Донецк – + 16 ... + 18

      Луганск – + 16 ... + 18

      Харьков – + 17 ... + 19

      Киев – + 18 ... + 20


      Прогноз погоды на 23 апреля от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 канал
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