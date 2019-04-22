Прогноз погоды на 23 апреля: в Украине разгулялась настоящая весна
Погода в Украине во вторник, 23 апреля, будет солнечной благодаря антициклону. Заморозки и прохлада отступают, а отметки на термометрах будут радовать украинцев.
Ночью не по-весеннему холодно может быть еще только кое-где на Западе, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Там южный и юго-восточный ветер будет сильным – до штормовых показателей.
Температура воздуха в течение вторника составит + 12 + 17 градусов,
– пишет синоптик.
На следующей неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов.
В Киеве во вторник, 23 апреля, ожидается солнечная теплая погода. Там воздух прогреется до + 16 + 18 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 23 апреля, в городах Украины:
Ужгород – + 18 ... + 20
Львов – + 17 ... + 19
Ивано-Франковск – + 17 ... + 19
Тернополь – + 16 ... + 18
Черновцы – + 17 ... + 19
Хмельницкий – + 16 ... + 18
Луцк – + 17 ... + 19
Ровно – + 17 ... + 19
Житомир – + 16 ... + 18
Винница – + 16 ... + 18
Одесса – + 14 ... + 16
Николаев – + 17 ... + 19
Херсон – + 17 ... + 19
Симферополь – + 15 ... + 17
Кропивницкий – + 17 ... + 19
Черкассы – + 17 ... + 19
Чернигов – + 17 ... + 19
Суммы – + 16 ... + 18
Полтава – + 17 ... + 19
Днепр – + 17 ... + 19
Запорожье – + 16 ... + 18
Донецк – + 16 ... + 18
Луганск – + 16 ... + 18
Харьков – + 17 ... + 19
Киев – + 18 ... + 20
Прогноз погоды на 23 апреля от Укргидрометцентра