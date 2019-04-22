Прогноз погоды на 23 апреля: в Украине разгулялась настоящая весна

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, будет солнечной благодаря антициклону. Заморозки и прохлада отступают, а отметки на термометрах будут радовать украинцев.

Ночью не по-весеннему холодно может быть еще только кое-где на Западе, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Там южный и юго-восточный ветер будет сильным – до штормовых показателей.

Температура воздуха в течение вторника составит + 12 + 17 градусов,

– пишет синоптик.

На следующей неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов.

В Киеве во вторник, 23 апреля, ожидается солнечная теплая погода. Там воздух прогреется до + 16 + 18 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 23 апреля, в городах Украины:

Ужгород – + 18 ... + 20

Львов – + 17 ... + 19

Ивано-Франковск – + 17 ... + 19

Тернополь – + 16 ... + 18

Черновцы – + 17 ... + 19

Хмельницкий – + 16 ... + 18

Луцк – + 17 ... + 19

Ровно – + 17 ... + 19

Житомир – + 16 ... + 18

Винница – + 16 ... + 18

Одесса – + 14 ... + 16

Николаев – + 17 ... + 19

Херсон – + 17 ... + 19

Симферополь – + 15 ... + 17

Кропивницкий – + 17 ... + 19

Черкассы – + 17 ... + 19

Чернигов – + 17 ... + 19

Суммы – + 16 ... + 18

Полтава – + 17 ... + 19

Днепр – + 17 ... + 19

Запорожье – + 16 ... + 18

Донецк – + 16 ... + 18

Луганск – + 16 ... + 18

Харьков – + 17 ... + 19

Киев – + 18 ... + 20



Прогноз погоды на 23 апреля от Укргидрометцентра