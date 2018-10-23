Прогноз погоды на 23 октября: в Украину идут дожди и настоящий осенний холод
Погода в Украине во вторник, 23 октября, будет дождливой и холодной. Осеннее тепло останется только в южных и центральных областях.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Так, во вторник, 23 октября, столбики термометра опустятся на несколько отметок. Дожди возможны по всей территории Украины, кроме центральных и южных областей. За снижением температуры придет активный циклон.
Дальнейшее похолодание уже везде до +5+10 градусов, на Юге +8+12 градусов. В ночное время – до небольших минусов. Возможен мокрый снег!
– пишет синоптик.
В Киеве во вторник, 23 октября, синоптики обещают дождь. Днем воздух прогреется до +8 +10 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 23 октября, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +7...+9
Житомир – +7...+9
Винница – +11...+13
Одесса – +15...+17
Николаев – +14...+16
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +8...+10
Сумы- + 9... + 11
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +14...+16
Донецк – +14...+16
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +8...+10
Погода в Украине на вторник, 23 октября, от Укргидрометцентра