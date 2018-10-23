Погода в Украине во вторник, 23 октября, будет дождливой и холодной. Осеннее тепло останется только в южных и центральных областях.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Так, во вторник, 23 октября, столбики термометра опустятся на несколько отметок. Дожди возможны по всей территории Украины, кроме центральных и южных областей. За снижением температуры придет активный циклон.

Дальнейшее похолодание уже везде до +5+10 градусов, на Юге +8+12 градусов. В ночное время – до небольших минусов. Возможен мокрый снег!

– пишет синоптик.

В Киеве во вторник, 23 октября, синоптики обещают дождь. Днем воздух прогреется до +8 +10 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 23 октября, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – +11...+13

Одесса – +15...+17

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +8...+10

Сумы- + 9... + 11

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +8...+10



Погода в Украине на вторник, 23 октября, от Укргидрометцентра