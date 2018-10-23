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      Прогноз погоды на 23 октября: в Украину идут дожди и настоящий осенний холод

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      Погода в Украине на 23 октября
      Погода в Украине на 23 октября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 23 октября, будет дождливой и холодной. Осеннее тепло останется только в южных и центральных областях.

      Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Так, во вторник, 23 октября, столбики термометра опустятся на несколько отметок. Дожди возможны по всей территории Украины, кроме центральных и южных областей. За снижением температуры придет активный циклон.

      Дальнейшее похолодание уже везде до +5+10 градусов, на Юге +8+12 градусов. В ночное время – до небольших минусов. Возможен мокрый снег!
      – пишет синоптик.

      В Киеве во вторник, 23 октября, синоптики обещают дождь. Днем воздух прогреется до +8 +10 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 23 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +9...+11

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +8...+10

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +7...+9

      Винница – +11...+13

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +9...+11

      Чернигов – +8...+10

      Сумы- + 9... + 11

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +14...+16

      Донецк – +14...+16

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +12...+14

      Киев – +8...+10

      Прогноз погоди 23 жовтня
      Погода в Украине на вторник, 23 октября, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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