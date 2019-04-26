Погода на 27 апреля: запад и север зальет дождями с грозами, на остальной территории – солнце
Погода в Украине 27 апреля будет преимущественно сухой и солнечной, а температура воздуха в среднем составит 21-23 градуса тепла. Зато на западе, севере и в Киеве ожидаются дожди с грозами.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на Пасху на Западе Украины и в северных областях пройдут кратковременные дожди, местами даже с грозами. На остальной же территории Украины, по ее словам, будет преобладать сухая погода.
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Что касается температуры воздуха, то столбики термометров поднимутся на достаточно высокий уровень – +20 – +26 градусов.
В Киеве в субботу в течение дня будет +20 – +22 градуса. Правда, есть вероятность локального дождя.
Прогноз погоды на субботу, 27 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +24...+26
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +22...+24
Одесса – +16...+18
Николаев – +20...+22
Херсон – +22...+24
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +22...+24
Сумы – + 21... + 23
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+24
Запорожье +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +23...+25
Киев – +22...+24
По информации Укргидрометцентра, 27 апреля холоднее всего будет на Одесщине – 16 – 18 градусов тепла: только в этом регионе будет наблюдаться такая температура, однако будет солнечно. Самая теплая погода в субботу ожидается в ряде западных областей, а именно на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Тернопольщине и Волыни – +24 – +26 градусов. Ветер в основном будет южным, скорость его составит 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине на 27 апреля от Укргидрометцентра