Погода на 27 апреля: запад и север зальет дождями с грозами, на остальной территории – солнце

Погода в Украине 27 апреля будет преимущественно сухой и солнечной, а температура воздуха в среднем составит 21-23 градуса тепла. Зато на западе, севере и в Киеве ожидаются дожди с грозами.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на Пасху на Западе Украины и в северных областях пройдут кратковременные дожди, местами даже с грозами. На остальной же территории Украины, по ее словам, будет преобладать сухая погода.

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Что касается температуры воздуха, то столбики термометров поднимутся на достаточно высокий уровень – +20 – +26 градусов.

В Киеве в субботу в течение дня будет +20 – +22 градуса. Правда, есть вероятность локального дождя.

Прогноз погоды на субботу, 27 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +24...+26

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +22...+24

Одесса – +16...+18

Николаев – +20...+22

Херсон – +22...+24

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – + 21... + 23

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +23...+25

Киев – +22...+24

По информации Укргидрометцентра, 27 апреля холоднее всего будет на Одесщине – 16 – 18 градусов тепла: только в этом регионе будет наблюдаться такая температура, однако будет солнечно. Самая теплая погода в субботу ожидается в ряде западных областей, а именно на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Тернопольщине и Волыни – +24 – +26 градусов. Ветер в основном будет южным, скорость его составит 5-10 метров в секунду.



Прогноз погоды в Украине на 27 апреля от Укргидрометцентра