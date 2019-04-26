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      Погода на 27 апреля: запад и север зальет дождями с грозами, на остальной территории – солнце

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      Погода 27 апреля 2019 Украина - на западе и севере дожди с грозами
      Каким будет прогноз погоды в Украине на 27 апреля / Соцсети

      Погода в Украине 27 апреля будет преимущественно сухой и солнечной, а температура воздуха в среднем составит 21-23 градуса тепла. Зато на западе, севере и в Киеве ожидаются дожди с грозами.

      Как отмечает синоптик Наталья Диденко, на Пасху на Западе Украины и в северных областях пройдут кратковременные дожди, местами даже с грозами. На остальной же территории Украины, по ее словам, будет преобладать сухая погода.

      Читайте также: Какой будет погода на Пасху и майские праздники: прогноз

      Что касается температуры воздуха, то столбики термометров поднимутся на достаточно высокий уровень – +20 – +26 градусов.

      В Киеве в субботу в течение дня будет +20 – +22 градуса. Правда, есть вероятность локального дождя.

      Прогноз погоды на субботу, 27 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +24...+26

      Львов – +24...+26

      Ивано-Франковск – +24...+26

      Тернополь – +24...+26

      Черновцы – +23...+25

      Хмельницкий – +23...+25

      Луцк – +24...+26

      Ровно – +23...+25

      Житомир – +23...+25

      Винница – +22...+24

      Одесса – +16...+18

      Николаев – +20...+22

      Херсон – +22...+24

      Симферополь – +20...+22

      Кропивницкий – +22...+24

      Черкассы – +22...+24

      Чернигов – +22...+24

      Сумы – + 21... + 23

      Полтава – +22...+24

      Днепр – +22...+24

      Запорожье +22...+24

      Донецк – +22...+24

      Луганск – +22...+24

      Харьков – +23...+25

      Киев – +22...+24

      По информации Укргидрометцентра, 27 апреля холоднее всего будет на Одесщине – 16 – 18 градусов тепла: только в этом регионе будет наблюдаться такая температура, однако будет солнечно. Самая теплая погода в субботу ожидается в ряде западных областей, а именно на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Тернопольщине и Волыни – +24 – +26 градусов. Ветер в основном будет южным, скорость его составит 5-10 метров в секунду.

      Погода, Україна, 27 квітня, дощ, сонце, негода, Укргідрометцентр
      Прогноз погоды в Украине на 27 апреля от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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