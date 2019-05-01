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      Прогноз погоды на 2 мая: в Украине потеплеет, но дожди еще задержатся

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      Погода 2 мая 2019 Украина - погода от синоптика
      Прогноз погоды на 2 мая в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 2 мая, будет теплой, а дожди постепенно начнут покидать территорию страны. В западных, южных и части центральных областей будет солнечно, но время от времени небо будут затягивать серые тучи.

      Синоптик Наталья Диденко рассказала, что холодный дождливый циклон, который пришел в Украину с Балкан, 2 мая начнет ослабевать и покинет страну.

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      Циклон Valentin в четверг покинет территорию Украины. Однако его атмосферные фронты завтра нас еще будут задевать. Поэтому 2 мая сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут редкими, небольшими, максимум умеренными,
      – рассказала синоптик.

      Также во всех регионах ожидается сильный порывистый ветер до 12-15 метров за секунду. Столбики термометров поднимутся вверх на несколько градусов. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +13+19 градусов. Но ночью еще будет холодно – +5+6 градусов.

      В Киеве 2 мая, дожди ослабеют и прекратятся. Температура воздуха поднимется до +16+18 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 2 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +17...+19

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +17...+19

      Тернополь – +17...+19

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +16...+18

      Луцк – +17...+19

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +17...+19

      Винница – +17...+19

      Одесса – +16...+18

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +19...+21

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +16...+18

      Чернигов – +16...+18

      Сумы - + 14... + 16

      Полтава – +15...+17

      Днепр – +16...+18

      Запорожье +19...+21

      Донецк – +18...+20

      Луганск – +16...+18

      Харьков – +14...+16

      Киев – +16...+18


      Прогноз погоды на четверг, 2 мая, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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