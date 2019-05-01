Прогноз погоды на 2 мая: в Украине потеплеет, но дожди еще задержатся

Погода в Украине в четверг, 2 мая, будет теплой, а дожди постепенно начнут покидать территорию страны. В западных, южных и части центральных областей будет солнечно, но время от времени небо будут затягивать серые тучи.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что холодный дождливый циклон, который пришел в Украину с Балкан, 2 мая начнет ослабевать и покинет страну.

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Циклон Valentin в четверг покинет территорию Украины. Однако его атмосферные фронты завтра нас еще будут задевать. Поэтому 2 мая сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут редкими, небольшими, максимум умеренными,

– рассказала синоптик.

Также во всех регионах ожидается сильный порывистый ветер до 12-15 метров за секунду. Столбики термометров поднимутся вверх на несколько градусов. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +13+19 градусов. Но ночью еще будет холодно – +5+6 градусов.

В Киеве 2 мая, дожди ослабеют и прекратятся. Температура воздуха поднимется до +16+18 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 2 мая, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +16...+18

Николаев – +18...+20

Херсон – +19...+21

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы - + 14... + 16

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье +19...+21

Донецк – +18...+20

Луганск – +16...+18

Харьков – +14...+16

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на четверг, 2 мая, от Укргидрометцентра