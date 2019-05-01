Прогноз погоды на 2 мая: в Украине потеплеет, но дожди еще задержатся
Погода в Украине в четверг, 2 мая, будет теплой, а дожди постепенно начнут покидать территорию страны. В западных, южных и части центральных областей будет солнечно, но время от времени небо будут затягивать серые тучи.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что холодный дождливый циклон, который пришел в Украину с Балкан, 2 мая начнет ослабевать и покинет страну.
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Циклон Valentin в четверг покинет территорию Украины. Однако его атмосферные фронты завтра нас еще будут задевать. Поэтому 2 мая сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут редкими, небольшими, максимум умеренными,
– рассказала синоптик.
Также во всех регионах ожидается сильный порывистый ветер до 12-15 метров за секунду. Столбики термометров поднимутся вверх на несколько градусов. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +13+19 градусов. Но ночью еще будет холодно – +5+6 градусов.
В Киеве 2 мая, дожди ослабеют и прекратятся. Температура воздуха поднимется до +16+18 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 2 мая, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +16...+18
Николаев – +18...+20
Херсон – +19...+21
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы - + 14... + 16
Полтава – +15...+17
Днепр – +16...+18
Запорожье +19...+21
Донецк – +18...+20
Луганск – +16...+18
Харьков – +14...+16
Киев – +16...+18
Прогноз погоды на четверг, 2 мая, от Укргидрометцентра