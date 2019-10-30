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      Прогноз погоды на 30 октября: в Украине резко похолодает, придут морозы

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      Погода 31 октября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 30 октября / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в четверг, 31 октября, будет очень холодной, а ночью температура воздуха опустится до минусовых отметок. Октябрь, который в этом году был очень теплым и солнечным, закончится морозной и сухой погодой.

      Синоптик Наталья Диденко рассказала, что существенное похолодание в Украине принес антициклон "Ольденбургия". Однако, дождей или других осадков не предвидится.

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      31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже и солнечно. Ближайшей ночью ожидается -2-7 градусов, днем – до + 2 + 8 градусов,
      – отметила синоптик.

      Холоднее всего будет в восточных регионах, где столбики термометров опустятся до +2+4 градусов днем, и до -3-5 градусов ночью.

      Теплее будет в областях у Черного моря, где температура воздуха достигнет +7+9 градусов.

      В Киеве ночь будет холодной – до -2-5 градусов. Днем будет немного теплее – до +3+6 градусов.

      Однако, Диденко советует не унывать, ведь уже со следующей недели в Украину вернется теплая осенняя погода.

      via GIPHY

       

      Прогноз погоды на четверг, 31 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +7…+9

      Львов – +5…+7

      Ивано-Франковск – +4…+6

      Тернополь – +4…+6

      Черновцы – +5…+7

      Хмельницкий – +4…+6

      Луцк – +4…+6

      Ровно – +4…+6

      Житомир – +4…+6

      Винница –+3…+5

      Одесса – +7…+9

      Николаев – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Симферополь – +7…+9

      Кропивницкий – +3…+5

      Черкасы – +3…+5

      Чернигов – +3…+5

      Сумы – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Днепр – +3…+5

      Запорожье – +4…+6

      Донецк – +3…+5

      Луганск – +3…+5

      Харьков – +2…+4

      Киев – +3…+5


      Прогноз погоды на 31 октября от Укргидрометцентра

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Погода
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