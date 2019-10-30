Прогноз погоды на 30 октября: в Украине резко похолодает, придут морозы

Погода в Украине в четверг, 31 октября, будет очень холодной, а ночью температура воздуха опустится до минусовых отметок. Октябрь, который в этом году был очень теплым и солнечным, закончится морозной и сухой погодой.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что существенное похолодание в Украине принес антициклон "Ольденбургия". Однако, дождей или других осадков не предвидится.

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31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже и солнечно. Ближайшей ночью ожидается -2-7 градусов, днем – до + 2 + 8 градусов,

– отметила синоптик.

Холоднее всего будет в восточных регионах, где столбики термометров опустятся до +2+4 градусов днем, и до -3-5 градусов ночью.

Теплее будет в областях у Черного моря, где температура воздуха достигнет +7+9 градусов.

В Киеве ночь будет холодной – до -2-5 градусов. Днем будет немного теплее – до +3+6 градусов.

Однако, Диденко советует не унывать, ведь уже со следующей недели в Украину вернется теплая осенняя погода.

Прогноз погоды на четверг, 31 октября, в городах Украины:

Ужгород – +7…+9

Львов – +5…+7

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +4…+6

Черновцы – +5…+7

Хмельницкий – +4…+6

Луцк – +4…+6

Ровно – +4…+6

Житомир – +4…+6

Винница –+3…+5

Одесса – +7…+9

Николаев – +6…+8

Херсон – +6…+8

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +3…+5

Черкасы – +3…+5

Чернигов – +3…+5

Сумы – +2…+4

Полтава – +2…+4

Днепр – +3…+5

Запорожье – +4…+6

Донецк – +3…+5

Луганск – +3…+5

Харьков – +2…+4

Киев – +3…+5



Прогноз погоды на 31 октября от Укргидрометцентра