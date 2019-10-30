Прогноз погоды на 30 октября: в Украине резко похолодает, придут морозы
Погода в Украине в четверг, 31 октября, будет очень холодной, а ночью температура воздуха опустится до минусовых отметок. Октябрь, который в этом году был очень теплым и солнечным, закончится морозной и сухой погодой.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что существенное похолодание в Украине принес антициклон "Ольденбургия". Однако, дождей или других осадков не предвидится.
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31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже и солнечно. Ближайшей ночью ожидается -2-7 градусов, днем – до + 2 + 8 градусов,
– отметила синоптик.
Холоднее всего будет в восточных регионах, где столбики термометров опустятся до +2+4 градусов днем, и до -3-5 градусов ночью.
Теплее будет в областях у Черного моря, где температура воздуха достигнет +7+9 градусов.
В Киеве ночь будет холодной – до -2-5 градусов. Днем будет немного теплее – до +3+6 градусов.
Однако, Диденко советует не унывать, ведь уже со следующей недели в Украину вернется теплая осенняя погода.
Прогноз погоды на четверг, 31 октября, в городах Украины:
Ужгород – +7…+9
Львов – +5…+7
Ивано-Франковск – +4…+6
Тернополь – +4…+6
Черновцы – +5…+7
Хмельницкий – +4…+6
Луцк – +4…+6
Ровно – +4…+6
Житомир – +4…+6
Винница –+3…+5
Одесса – +7…+9
Николаев – +6…+8
Херсон – +6…+8
Симферополь – +7…+9
Кропивницкий – +3…+5
Черкасы – +3…+5
Чернигов – +3…+5
Сумы – +2…+4
Полтава – +2…+4
Днепр – +3…+5
Запорожье – +4…+6
Донецк – +3…+5
Луганск – +3…+5
Харьков – +2…+4
Киев – +3…+5
Прогноз погоды на 31 октября от Укргидрометцентра