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      Прогноз погоды на 3 апреля: в некоторых областях холод, дождь и даже снег

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      Погода 3 апреля 2019 Украина - синоптик обещает холод, дождь и снег
      Прогноз погоды на 3 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 3 апреля, будет солнечной и достаточно теплой, не повезет только восточным областям. Их зацепит хвост фронта, там обещают небольшие дождь и даже снег

      На Востоке днем столбик термометра поднимется до +2+6 градусов, а ночью следует ждать небольшого мороза, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Какой будет погода в апреле: прогноз

      Такие незначительные "минусы" ночью вероятны по всей территории Украины, однако днем потеплеет до +6+11 градусов, а на Западе – до +7+12 градусов.

      В Киеве среда обещает быть солнечной, с чистым небом. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух – холодноватым,
      – пишет Диденко.

      Так, 3 апреля в столице термометр будет держаться на отметке около нуля. На окраинах воздух охладится даже до -2 градусов, но потом потеплеет до +8+10 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 3 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+13

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +9...+11

      Винница – +9...+11

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +8...+10

      Симферополь – +8...+10

      Кропивницкий – +8...+10

      Черкассы – +8...+10

      Чернигов – +8...+10

      Сумы – + 7... + 9

      Полтава – +7...+9

      Днепр – +8...+10

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – +5...+7

      Луганск – +4...+6

      Харьков – +4...+6

      Киев – +8...+10


      Прогноз погоды на 3 апреля от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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