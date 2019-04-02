Прогноз погоды на 3 апреля: в некоторых областях холод, дождь и даже снег
Погода в Украине в среду, 3 апреля, будет солнечной и достаточно теплой, не повезет только восточным областям. Их зацепит хвост фронта, там обещают небольшие дождь и даже снег
На Востоке днем столбик термометра поднимется до +2+6 градусов, а ночью следует ждать небольшого мороза, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Такие незначительные "минусы" ночью вероятны по всей территории Украины, однако днем потеплеет до +6+11 градусов, а на Западе – до +7+12 градусов.
В Киеве среда обещает быть солнечной, с чистым небом. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух – холодноватым,
– пишет Диденко.
Так, 3 апреля в столице термометр будет держаться на отметке около нуля. На окраинах воздух охладится даже до -2 градусов, но потом потеплеет до +8+10 градусов.
Прогноз погоды на среду, 3 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +13...+13
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +9...+11
Ровно – +8...+10
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +8...+10
Сумы – + 7... + 9
Полтава – +7...+9
Днепр – +8...+10
Запорожье – +7...+9
Донецк – +5...+7
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +8...+10
Прогноз погоды на 3 апреля от Укргидрометцентра