Прогноз погоды на 3 апреля: в некоторых областях холод, дождь и даже снег

Погода в Украине в среду, 3 апреля, будет солнечной и достаточно теплой, не повезет только восточным областям. Их зацепит хвост фронта, там обещают небольшие дождь и даже снег

На Востоке днем столбик термометра поднимется до +2+6 градусов, а ночью следует ждать небольшого мороза, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Такие незначительные "минусы" ночью вероятны по всей территории Украины, однако днем потеплеет до +6+11 градусов, а на Западе – до +7+12 градусов.

В Киеве среда обещает быть солнечной, с чистым небом. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух – холодноватым,

– пишет Диденко.

Так, 3 апреля в столице термометр будет держаться на отметке около нуля. На окраинах воздух охладится даже до -2 градусов, но потом потеплеет до +8+10 градусов.

Прогноз погоды на среду, 3 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +13...+13

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +9...+11

Ровно – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +8...+10

Сумы – + 7... + 9

Полтава – +7...+9

Днепр – +8...+10

Запорожье – +7...+9

Донецк – +5...+7

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +8...+10



Прогноз погоды на 3 апреля от Укргидрометцентра