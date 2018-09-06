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Прогноз погоды на 7 сентября: жара отступает, дожди наступают

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Прогноз погоды в Украине на 7 сентября
Прогноз погоды в Украине на 7 сентября / Shutterstock

Погода в Украине в пятницу, 7 сентября, порадует и любителей летней жары, и ценителей осенних туманов и дождей с грозами. В Киеве пятница будет теплой с комфортной температурой воздуха.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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По ее данным, 7 сентября в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами с грозами.

Наиболее прохладная погода ожидается в Винницкой, Одесской и западных областях – +18...+23.

А вот теплее всего будет на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкащине и в Днепропетровской области. Температура воздуха здесь кое-где прогреется до +27.

Между тем в Киеве будут комфортные +25, и осадков ожидать не стоит.

Диденко также отметила, что над украинским Крымом завтра пройдут дожди с грозами.

Прогноз погоды на пятницу, 7 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +23...+25

Николаев – +22...+24

Херсон +23...+25

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье +22...+24

Донецк – +23...+25

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +24...+26

Прогноз погоди на 7 вересня
Прогноз погоды в городах Украины на пяницу, 7 сентября

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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