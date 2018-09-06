Прогноз погоды на 7 сентября: жара отступает, дожди наступают
Погода в Украине в пятницу, 7 сентября, порадует и любителей летней жары, и ценителей осенних туманов и дождей с грозами. В Киеве пятница будет теплой с комфортной температурой воздуха.
Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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По ее данным, 7 сентября в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами с грозами.
Наиболее прохладная погода ожидается в Винницкой, Одесской и западных областях – +18...+23.
А вот теплее всего будет на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкащине и в Днепропетровской области. Температура воздуха здесь кое-где прогреется до +27.
Между тем в Киеве будут комфортные +25, и осадков ожидать не стоит.
Диденко также отметила, что над украинским Крымом завтра пройдут дожди с грозами.
Прогноз погоды на пятницу, 7 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +23...+25
Николаев – +22...+24
Херсон +23...+25
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье +22...+24
Донецк – +23...+25
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +24...+26
Прогноз погоды в городах Украины на пяницу, 7 сентября