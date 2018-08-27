Погода на осень 2018: синоптики прогнозируют два бабьих лета и заморозки

По словам народных синоптиков, осень в Украине будет без особых "сюрпризов". В частности, будет два бабьих лета в сентябре, в октябре заморозки, а в ноябре – первый снег.

Об этом говорится на сайте "Аргументы и факты в Украине".

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Погода на сентябрь 2018

Как отметили синоптики, сентябрь обойдется без резких перепадов температур днем и ночью. Среднесуточную температуру прогнозируют на уровне +17°C: днем около +23°C, ночью +12°C. Однако, на завершение сентября солнечная погода сменится на более пасмурную и дождливую. В этот период в некоторых регионах могут наблюдаться штормовые явления.



С 10 сентября начнется первое бабье лето

Народный синоптик Леонид Горбаль уточнил, что первые осенние дожди могут идти до 10 сентября и длиться около пяти дней. Уже после этого начнется так называемое первое бабье лето (до 25 числа), после чего начнется похолодание.

Погода на октябрь 2018

"Что касается октября, то начало месяца будет теплым и ясным, но уже 3-4 числа осень напомнит о себе сильными бурями с дождями и понижением температуры до +8 градусов. Сразу после этого – второе бабье лето с дневной температурой до +20 градусов и выше. Оно продлится неделю", – сказал Леонид Горбаль.

Праздник Покрова (14 октября) будет сухим. Во второй половине месяца ожидается похолодание и короткие ночные заморозки.



Во второй половине октября похолодание и короткие ночные заморозки

Погода на ноябрь 2018

Последний месяц осени, ноябрь, по наблюдениям Горбаля, начнется сырой погодой, 1-3 числа будет дождь, а 4-7 – легкий морозец. Потом, в середине месяца будет сухо и тепло, но уже с 18 числа и до конца месяца по-зимнему похолодает.



До конца ноября по-зимнему похолодает