Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на заявление председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Молдовы Лилианы Карпы.

Реакция Молдовы

Лилиан Карп отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы пытались нелегально добраться до Молдовы. Однако, подчеркнул он, это не оправдывает действий пограничников.

Мы видим попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линию государственной границы, что является грубым нарушением. Именно в связи с этим незаконным пересечением границы были направлены ноты протеста в посольство Украины и другие украинские органы власти,

– сказал молдавский политик.

По словам Карпа, "ничто не оправдывает поведение пограничников, даже если речь шла о незаконном пересечении границы".

"То, что сделали украинские пограничники, не соответствует никаким этическим нормам и не может считаться нормальным", – подытожил парламентарий.

Молдавский чиновник отдельно упомянул и о судьбе 49-летнего киевлянина, которого преследовали пограничники. Мужчина в настоящее время находится в больнице города Сороки, где ему поставили диагноз "сотрясение мозга".

Напомним, инцидент произошел 15 октября возле села Голошница, где пограничный патруль из Украины добрался до берега Молдовы на лодке. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что во время погони за нарушителем у лодки заглох двигатель из-за мелководья, поэтому его течение вынесло к молдавскому побережью.