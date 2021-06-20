Последние события в соседней стране и антиукраинская политика Минска превратили его в место потенциальных угроз. Граница с Республикой Беларусь – вторая по протяженности после российской. Это – более тысячи километров, 325 километров проходит по рекам и озерам.

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В усиленном режиме ее охраняют еще с 2014 года. Однако за последний год присутствие украинских пограничников значительно возросло. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что то, как происходит усиленная охрана государственной границы, возможно, сразу и не видно, поскольку она включает много комплексов, в частности:

усиление дополнительными пограничными нарядами;

вкрапления в инженерном отношении линии государственной границы.

Днепр и Припять – судоходные артерии как Украины, так и Беларуси. Иностранные суда, следующие в украинские порты или транзитом, находятся на постоянном контроле.

"Если говорить о речном участке, это увеличение катерного состава – для мониторинга речного участка, а также наши подразделения на этом участке активно усиливаются беспилотными комплексами", – сказал Андрей Демченко.



За судами из Беларуси следят / Скриншот программы "Кордон.UA"

Суровые меры на границах с Беларусью

Баржа направляется из белорусского порта "Мозырь" к "Речице", однако 70 километров своего пути проходит по территории Украины. В пункт назначения судно может направляться много дней. Все это время за ним пристально следят с воды, суши и даже с воздуха. Причаливать к берегу категорически запрещено.

Такие суровые меры небезосновательны. Все помнят заявления Александра Лукашенко о потоках оружия, которые якобы попадают в Беларусь из Украины. Никаких подтверждений этих фактов Украина так и не дождалась. Не получили информации от белорусов и украинские "зеленые береты".

Справка. Александр Лукашенко в декабре 2020 года заявил, что в Беларусь из Украины якобы завозили "тонны оружия".

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что при обмене информацией не фиксировали, что белорусские пограничники сообщали о том, что происходит большой поток оружия с Украины собственно в Беларусь.

Пограничники не исключили новые провокации

В то же время в соответствующей статистике, которая есть у Украины, по словам Демченко, говорится исключительно о единицах, преимущественно оружии травматического характера. Похожих заявлений было несколько, поэтому пограничники не исключают новые провокации со стороны соседей. Это могут быть не просто слова.

Катерный склад, беспилотная авиация – они активно отслеживают проход таких судов по рекам, чтобы не допустить никаких нарушений или высадки отдельных групп людей, или выгрузки или загрузки каких-то предметов, вещей,

– сказал Андрей Демченко.

К охране этого участка привлекают и пограничных участковых инспекторов, оперативно-розыскные подразделения и спецназовцев отряда ДОЗОР. Их скоростные катера преодолевают огромные пространства Киевского водохранилища за считанные минуты. Оказавшись в международной изоляции, Минск продвигает углубление интеграции со страной-агрессором – в пределах Союзного государства, что предусматривает и совместную охрану границ в частности.



Минск продвигает углубление интеграции с Россией / Фото "БелТА"

О том, что к этому активно готовятся, свидетельствует интенсивность совместных военных маневров на территории Беларуси. Общеизвестный "Запад" – лишь один из них. Также есть "Нерушимое братство" в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и ряд других, на которых отрабатывают объединенные действия на границе.

Например, официальная программа учений "Славянское братство-2020" предусматривала защиту рубежей Союзного государства в воздушном пространстве. Учитывая это, появление на северных границах Украины вооруженных военных в форме пограничной службы ФСБ и других силовиков России может быть лишь вопросом времени.

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