Правда, как отметили пограничники, желание уважать украинские законы гражданин соседней страны не демонстрировал.

Важно Украинские пограничники усиленно охраняют границу с Россией и Беларусью

Детали задержания россиянина

Сотрудники ГПСУ сообщили, что мужчина незаконно пересек границу, неподалеку от села Грабовское, на Сумщине. Он назвался гражданином России, но не имел с собой никаких документов, кроме военного билета советского образца.

Нарушитель признал, что сознательно незаконно пересек границу. Он добавил, что не имел другого выхода, так как хотел жить в Украине, но из-за запрета на въезд не мог сделать это легально.

В 2018 году я тоже переходил незаконно границу. Меня задержали, и применили запрет въезда в Украину. А как же я могу не въехать, если я здесь родился, окрестился, в армию отсюда пошел, и, наконец, в тюрьме 25 лет отсидел,

– объяснил свои действия нарушитель.

Пограничники установили, что ранее мужчину действительно задерживали за незаконное пересечение украинской границы. Произошло это в 2018 году, и тогда он имел с собой паспорт гражданина России. Тогда его привлекли к административной ответственности, после чего нарушителю запретили въезд в Украину на 5 лет.

Что грозит россиянину

Теперь нарушителю границы светит админответственность и запрет въезда в Украину на 10 лет. Кроме того, ему может грозить даже лишение свободы. Такое наказание предусматривает статья 332-2 о незаконном пересечении государственной границы Украины.

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