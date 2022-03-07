Пограничники продолжают выполнять боевые задания по защите независимости и территориальной целостности Украины. Они действуют вместе с собратьями из Вооруженных Сил и других подразделений сил обороны.
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Защитники уничтожают вражескую технику
В Госпогранслужбе рассказали, что отражая атаки врага на востоке Украины, защитники не дают захватчикам перейти в наступление.
В бою пограничники с воинами ВСУ и Нацгвардии уничтожают "заблудившихся на обучении" оккупантов вместе с техникой или останавливают продвижение колонн противника. Вот один из результатов мужественных действий защитников Украины в Луганской области,
– говорится в сообщении.
Украинские бойцы не намерены отступать. Ведь враги пришли на нашу землю, поэтому они будут постоянно ощущать на себе всю ярость за убитых женщин, детей и уничтоженные города.
Смотрите фото, как защитники уничтожают вражескую технику / Фото Госпогранслужбы
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