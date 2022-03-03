Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что восьмой день продолжается героическое национальное сопротивление Украины.

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Задания по уничтожению оккупантов выполняют на отлично, – Данилов

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины,

– написал в соцсетях Данилов.

Относительно общей ситуации, рассказал секретарь СНБО, за сутки российским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено.