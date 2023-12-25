Ролик, трогающий до глубины души, выложило в сеть Министерство внутренних дел. Вы просто обязаны послушать, как пограничники выполнили "Щедрик" Леонтовича на Софийской площади в центре Киева.

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Исполнение "Щедрика" завораживает

Известно, что легендарные слова щедривки спел бывший преподаватель музыкального искусства Алексей по псевдо "Музыка". Сейчас он – защитник границы. Наш защитник отбивал российских захватчиков в Сумской области, а также в Донецкой области.

Игрой на гитаре его пение сопровождала пограничница Мария. Она находится в пограничном ведомстве почти 5 лет. Известно, что до полномасштабного вторжения России на территорию Украины она проверяла документы в международном аэропорту "Борисполь".

В настоящее время девушка присоединилась к рядам Сил обороны Украины. Она защищает столицу. Также усиливает пункты пропуска на западной границе нашего государства.

Пограничники трогательно выполнили "Щедрик" Леонтовича: смотрите видео

Щедрик – это не только о праздничном духе Рождества, но и о борьбе за свободу украинского народа. Сейчас украинское государство борется за свое право свободно жить, творить и развиваться. Христос рождается! Славим его!

– отметили в МВД.

Это важно! Каждый из нас должен помнить, благодаря кому у нас есть возможность встречать Рождество с родными и близкими. 24 Канал призывает вас донатить нашим защитникам и защитницам. Перескажите посильную вам сумму благотворительному фонду или знакомому, открывшему сбор. Помните, что не стыдно бросить 1 гривну. Стыдно – не помогать нашему войску противостоять русским захватчикам.

Напоследок призываем вас посмотреть щемящие кадры с передовой. Их сняли герои 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". На них можно увидеть, как наши мужественные защитники "празднуют" Рождество. Этот ролик сняли накануне великого праздника и умилили им абсолютно каждого украинца. И этот ролик – очередное напоминание того, без кого Рождества в Украине могло бы и не быть!