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      Погром могил священником Московского патриархата в Харькове: детали и последствия инцидента

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      А пока Украина приближается к автокефалии своей церкви, священники из Московского патриархата продолжают позорить свои имена. Под Харьковом священник проехался по кладбищу словно по трассе и полностью снес 9 могил.

      Свидетели уверяют: водитель был пьян. И как выяснилось, это уже не первое ДТП с участием этого духовника.

      Читайте также: В Украине больше нет Московского патриархата, – Константинополь

      Накануне 24 канал сообщал, что в пятницу, 2 ноября, в Харькове священник Московского патриархата на автомобиле въехал в надгробия на кладбище. Отец Михаил служит в местном храме. Мужчина не сразу вышел из машины, а когда же смог, то на содеянное лишь развел руками.

      Священик розтрощив 9 могил
      Священик разбил 9 могил

      Работники кладбища выбежали на шум икак раз застали попытки святого отца развернуться на могилах и выехать из крестов. Далее он во второй раз сел за руль. Очевидцы утверждают – когда все произошло, святой отец приехал отпевать умершего. Но даже после того как повредил могилы стремился пойти работать.

      Утром в субботу на кладбище были шокированные родственники. У Виктории здесь похоронены муж и его родители. Она по кускам собирает надгробия с трех могил и плачет.

      Слов нет. Я постоянно хожу в эту церковь. Все время с ним общаюсь, разговариваю. Как можно? Это же батюшка, которому мы верим, ждем от них спасения. Как можно так напиться и глумиться над могилами?
      – рассказала Виктория Рудик.

      Встретиться с героем видео сегодня родственники не смогли. Он не приехал на кладбище, в храме священномученика Александра его тоже нет. Коллеги отмечают: отца Михаила вызвали в харьковскую епархию, где уже начали расследование.

      В храме отмечают: священник пообещал лично извиниться и возместить ущерб людям, могилы родственников которых разрушил. Интересно, что это не первая авария с участием батюшки. И в церкви об этом знают.

      В полиции ожидают результатов экспертиз в отношении алкоголя в крови священника. Что касается разбитых надгробий, то духовнику может грозить до 3 лет лишения свободы. Ведь его действия квалифицировали как надругательство над могилами.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Религия УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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