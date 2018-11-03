Погром могил священником Московского патриархата в Харькове: детали и последствия инцидента

А пока Украина приближается к автокефалии своей церкви, священники из Московского патриархата продолжают позорить свои имена. Под Харьковом священник проехался по кладбищу словно по трассе и полностью снес 9 могил.

Свидетели уверяют: водитель был пьян. И как выяснилось, это уже не первое ДТП с участием этого духовника.

Читайте также: В Украине больше нет Московского патриархата, – Константинополь

Накануне 24 канал сообщал, что в пятницу, 2 ноября, в Харькове священник Московского патриархата на автомобиле въехал в надгробия на кладбище. Отец Михаил служит в местном храме. Мужчина не сразу вышел из машины, а когда же смог, то на содеянное лишь развел руками.



Священик разбил 9 могил

Работники кладбища выбежали на шум икак раз застали попытки святого отца развернуться на могилах и выехать из крестов. Далее он во второй раз сел за руль. Очевидцы утверждают – когда все произошло, святой отец приехал отпевать умершего. Но даже после того как повредил могилы стремился пойти работать.

Утром в субботу на кладбище были шокированные родственники. У Виктории здесь похоронены муж и его родители. Она по кускам собирает надгробия с трех могил и плачет.

Слов нет. Я постоянно хожу в эту церковь. Все время с ним общаюсь, разговариваю. Как можно? Это же батюшка, которому мы верим, ждем от них спасения. Как можно так напиться и глумиться над могилами?

– рассказала Виктория Рудик.

Встретиться с героем видео сегодня родственники не смогли. Он не приехал на кладбище, в храме священномученика Александра его тоже нет. Коллеги отмечают: отца Михаила вызвали в харьковскую епархию, где уже начали расследование.

В храме отмечают: священник пообещал лично извиниться и возместить ущерб людям, могилы родственников которых разрушил. Интересно, что это не первая авария с участием батюшки. И в церкви об этом знают.

В полиции ожидают результатов экспертиз в отношении алкоголя в крови священника. Что касается разбитых надгробий, то духовнику может грозить до 3 лет лишения свободы. Ведь его действия квалифицировали как надругательство над могилами.