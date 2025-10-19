Температурные показатели в разных частях Украины продолжают снижаться. В частности, значительное похолодание почувствуют жители некоторых западных и центральных областей.

В то же время в некоторых южных и восточных регионах не будут наблюдать резких температурных изменений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Где будет ощутимое похолодание в Украине?

В воскресенье, 19 октября во всех западных, северных и некоторых центральных областях температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 5 до 8 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют незначительные или умеренные дожди.



Прогноз погоды в Украине на 19 октября / Карта Укргидрометцентра

Только на юге и юго-востоке страны днем ожидается температура воздуха до 13 градусов тепла. В целом в период с 19 по 20 октября днем температура воздуха будет в диапазоне от 4 до 10 градусов тепла.

Заметим. Ночью 20 октября в западных областях ожидаются заморозки в воздухе от 0 до 5 градусов мороза.

Ветер будет переменных направлений и будет двигаться со скоростью от 5 до 12 метров в секунду. На Прикарпатье, согласно предварительным прогнозом, в течение 19 октября возможны сильные порывы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Что прогнозировали ранее?