Резкое похолодание, заморозки и порывы ветра накроют часть Украины
- Резкое похолодание ожидается в западных, северных и некоторых центральных областях с дневными температурами от 5 градусов тепла.
- Ночью 20 октября в западных областях прогнозируются заморозки от 0 до 5 градусов мороза, а на Прикарпатье возможны сильные шквалы.
Температурные показатели в разных частях Украины продолжают снижаться. В частности, значительное похолодание почувствуют жители некоторых западных и центральных областей.
В то же время в некоторых южных и восточных регионах не будут наблюдать резких температурных изменений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Где будет ощутимое похолодание в Украине?
В воскресенье, 19 октября во всех западных, северных и некоторых центральных областях температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 5 до 8 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют незначительные или умеренные дожди.
Прогноз погоды в Украине на 19 октября / Карта Укргидрометцентра
Только на юге и юго-востоке страны днем ожидается температура воздуха до 13 градусов тепла. В целом в период с 19 по 20 октября днем температура воздуха будет в диапазоне от 4 до 10 градусов тепла.
Заметим. Ночью 20 октября в западных областях ожидаются заморозки в воздухе от 0 до 5 градусов мороза.
Ветер будет переменных направлений и будет двигаться со скоростью от 5 до 12 метров в секунду. На Прикарпатье, согласно предварительным прогнозом, в течение 19 октября возможны сильные порывы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Что прогнозировали ранее?
Уже сообщали, что на выходных 18 – 19 октября температура воздуха несколько упадет. Холод будет сопровождаться дождями, местами с мокрым снегом. Также синоптики предупреждали о порывистом ветре местами.
Отметим, что в октябре в Украине участились заморозки. Так, предупреждение об ухудшении погоды недавно обнародовали для жителей западных областей. Предостерегали о заморозках, которые пройдут ночью 20 и 21 октября.
После этого на следующей неделе придет бабье лето. По данным синоптика Игоря Кибальчича, потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов. Теплее всего будет в течение периода с 27 по 31 октября.