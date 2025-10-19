Різке похолодання, заморозки та пориви вітру накриють частину України
- Різке похолодання очікується в західних, північних та деяких центральних областях з денними температурами від 5 градусів тепла.
- Уночі 20 жовтня в західних областях прогнозуються заморозки від 0 до 5 градусів морозу, а на Прикарпатті можливі сильні шквали.
Температурні показники у різних частинах України продовжують знижуватися. Зокрема, значне похолодання відчують жителі деяких західних та центральних областей.
Водночас у деяких південних та східних регіонах не спостерігатимуть різких температурних змін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де буде відчутне похолодання в Україні?
У неділю, 19 жовтня у всіх західних, північних та деяких центральних областях температура повітря вдень коливатиметься у межах від 5 до 8 градусів тепла. Також синоптики прогнозують незначні або помірні дощі.
Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Лише на півдні та південному сході країни вдень очікується температура повітря до 13 градусів тепла. Загалом в період з 19 по 20 жовтня вдень температура повітря буде в діапазоні від 4 до 10 градусів тепла.
Зауважимо. Уночі 20 жовтня у західних областях очікуються заморозки у повітрі від 0 до 5 градусів морозу.
Вітер буде змінних напрямків і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду. На Прикарпатті, згідно з попереднім прогнозом, протягом 19 жовтня можливі сильні пориви, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Що прогнозували раніше?
Вже повідомляли, що на вихідних 18 – 19 жовтня температура повітря дещо впаде. Холод супроводжуватиметься дощами, подекуди з мокрим снігом. Також синоптики попереджали про поривчастий вітер місцями.
Зазначимо, що у жовтні в Україні почастішали заморозки. Так, попередження про погіршення погоди нещодавно оприлюднювали для жителів західних областей. Застерігали про заморозки, які пройдуть вночі 20 і 21 жовтня.
Після цього наступного тижня прийде бабине літо. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів. Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня.