Температурні показники у різних частинах України продовжують знижуватися. Зокрема, значне похолодання відчують жителі деяких західних та центральних областей.

Водночас у деяких південних та східних регіонах не спостерігатимуть різких температурних змін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де буде відчутне похолодання в Україні?

У неділю, 19 жовтня у всіх західних, північних та деяких центральних областях температура повітря вдень коливатиметься у межах від 5 до 8 градусів тепла. Також синоптики прогнозують незначні або помірні дощі.



Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Лише на півдні та південному сході країни вдень очікується температура повітря до 13 градусів тепла. Загалом в період з 19 по 20 жовтня вдень температура повітря буде в діапазоні від 4 до 10 градусів тепла.

Зауважимо. Уночі 20 жовтня у західних областях очікуються заморозки у повітрі від 0 до 5 градусів морозу.

Вітер буде змінних напрямків і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду. На Прикарпатті, згідно з попереднім прогнозом, протягом 19 жовтня можливі сильні пориви, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

