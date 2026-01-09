Морозы ударят еще сильнее: синоптик предупредила, в каких областях будет наибольшее похолодание
- Арктический воздух из северных широт приведет к снижению температуры до -14...-20 градусов в части областей.
- В Кировоградской и Полтавской областях температура будет от 6 до 12 градусов мороза, в некоторых – теплее.
Сложные погодные условия в Украине еще сохранятся в ближайшее время из-за движения активного циклона с юго-запада, после чего произойдет вторжение арктического воздуха, что обусловит большее снижение температур.
Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Когда ударит еще больший мороз?
Синоптик объяснила, что уже с 10 и 11 января в Украину придет арктический воздух из северных широт, из-за чего в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается снижение температуры до -14...-20 градусов.
Кое-где, по ее словам, стоит ожидать даже до 23 градусов мороза. В дневные часы температурные показатели будут колебаться в пределах от 9 до 15 градусов мороза. В то же время в некоторых регионах может быть несколько теплее.
В Кировоградской и Полтавской области в течение суток ожидается от 6 до 12 градусов мороза. В южной части востока и Днепропетровской области ночью и днем ожидается от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.
Такие контрасты по территории Украины у нас будут сохраняться,
– резюмировала Наталья Птуха.
Что прогнозируют на ближайшие дни?
Напомним, в Украине 9 января ожидается резкое ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться сильным снегом, метелями и гололедом. Больше всего пострадают западные, северные и центральные регионы.
В целом в конце недели температура воздуха ощутимо снизится. Днем 9 и 10 января столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов мороза. Ночью в субботу показатели будут от 12 до 17 градусов мороза.
Также уже сообщали, что до конца этой недели, особенно в течение выходных 10 – 11 января, погода будет довольно разнообразной, то есть возможны температурные перепады, также это касается осадков.