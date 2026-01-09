Морози вдарять ще сильніше: синоптикиня попередила, в яких областях буде найбільше похолодання

Складні погодні умови в Україні ще утримаються найближчим часом через рух активного циклону з південного заходу, після чого відбудеться вторгнення арктичного повітря, що зумовить більше зниження температур.

Коли вдарить ще більший мороз?

Синоптикиня пояснила, що вже з 10 та 11 січня в Україну прийде арктичне повітря з північних широт, через що у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується зниження температури до -14...-20 градусів.

Подекуди, за її словами, варто очікувати навіть до 23 градусів морозу. У денні години температурні показники коливатимуться у межах від 9 до 15 градусів морозу. Водночас у деяких регіонах може бути дещо тепліше.

У Кіровоградській та Полтавській області протягом доби очікується від 6 до 12 градусів морозу. У південній частині сходу та Дніпропетровській області вночі та вдень очікується від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Такі контрасти по території України у нас будуть зберігатися,

– резюмувала Наталія Птуха.

Що прогнозують на найближчі дні?