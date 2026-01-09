Морози вдарять ще сильніше: синоптикиня попередила, в яких областях буде найбільше похолодання
- Арктичне повітря з північних широт спричинить зниження температури до -14...-20 градусів у частині областей.
- У Кіровоградській та Полтавській областях температура буде від 6 до 12 градусів морозу, в деяких – тепліше.
Складні погодні умови в Україні ще утримаються найближчим часом через рух активного циклону з південного заходу, після чого відбудеться вторгнення арктичного повітря, що зумовить більше зниження температур.
Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Коли вдарить ще більший мороз?
Синоптикиня пояснила, що вже з 10 та 11 січня в Україну прийде арктичне повітря з північних широт, через що у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується зниження температури до -14...-20 градусів.
Подекуди, за її словами, варто очікувати навіть до 23 градусів морозу. У денні години температурні показники коливатимуться у межах від 9 до 15 градусів морозу. Водночас у деяких регіонах може бути дещо тепліше.
У Кіровоградській та Полтавській області протягом доби очікується від 6 до 12 градусів морозу. У південній частині сходу та Дніпропетровській області вночі та вдень очікується від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла.
Такі контрасти по території України у нас будуть зберігатися,
– резюмувала Наталія Птуха.
Що прогнозують на найближчі дні?
Нагадаємо, в Україні 9 січня очікується різке погіршення погодних умов, яке супроводжуватиметься сильним снігом, хуртовинами та ожеледицею. Найбільше постраждають західні, північні та центральні регіони.
Загалом наприкінці тижня температура повітря відчутно знизиться. Удень 9 та 10 січня стовпчики термометрів покажуть від 7 до 12 градусів морозу. Уночі у суботу показники будуть від 12 до 17 градусів морозу.
Також вже повідомляли, що до кінця цього тижня, особливо впродовж вихідних 10 – 11 січня, погода буде досить різноманітною, тобто можливі температурні перепади, також це стосується опадів.