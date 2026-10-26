Возвращение к климатической норме: синоптик назвала дату похолодания в Украине

Погода

Как сообщила начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью "РБК-Украина", температура начнет снижаться из-за появления северо-западных воздушных потоков.

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Какой будет температура и где ожидаются дожди

В целом такой температурный фон, который царит сейчас, примерно на 3–7 градусов выше климатической нормы– сказала Птуха.

По прогнозу, уже ночная температура 27 октября составит от +2...+7 градусов, и только на юго-востоке она будет в пределах +5...+10 градусов. В дневные часы столбики термометров будут показывать около +10...+15 градусов.

Вместе со снижением температурных показателей уменьшится и количество осадков. По словам Птухи, кратковременный дождь во вторник возможен лишь в центральных областях и ночью на севере страны. На остальной территории ожидается сухая погода.

В среду, 25 октября, в большинстве регионов сохранится погода без осадков. Неустойчивая погода с дождями возможна только в восточных и юго-восточных регионах, но температурный фон почти не изменится.

Напомним, последняя неделя октября в Украине будет аномально теплой, ведь днем температура воздуха местами достигнет +21 градуса. В большинстве регионов будет преобладать сухая погода, однако местами все же будут идти дожди. Иногда на этой неделе возможны туманы.