Похолодание в ближайшее время прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич. Об этом пишет 24 Канал.

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В Украине прогнозируют аномально холодную погоду

Синоптик отметил, что с 3 – 4 мая термобарическое поле начнет превращаться в циклоническое. Так что снова стоит ожидать период дождей и облачного неба, продолжительностью в несколько дней. Также с середины недели на большую часть Европы распространится холодный воздух из Арктики.

В Украине с 6 по 10 мая ожидается аномально прохладная погода. В ночное время возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе,

– спрогнозировал Кибальчич.

Постепенное потепление ожидается с 11 по 13 мая. Тем не менее, температура, вероятно, еще будет ниже нормы вплоть до середины мая. Более интенсивное тепло следует ожидать во второй половине месяца, а в третьей декаде – кое-где уже летняя жара.