Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Когда ожидать похолодание, передает 24 Канал.
Смотрите также Часть Украины накроют грозы с градом и сильным ветром: когда и какие области
Похолодание в Украине
Синоптик рассказала, что уже 25 июля на Западе будут фиксировать снижение температура. Отмечается, что днем она будет колебаться в пределах +21...+26 градусов. Птуха считает, что эта тенденция коснется и других регионов – в целом, 25 – 26 июля в большинстве областей будет определенное похолодание.
Все будет зависеть от того, как будет пролегать атмосферный фронт, прохождение которого прогнозируется на четверг и пятницу,
– отмечает Птуха.
Она добавила, что по крайней мере части северных и центральных областей, наиболее вероятно, достанется немного прохлады. В эти дни на небе будет больше облаков, а также ожидается дождь.
В первой половине недели в западных областях и Житомирщине, затем на Востоке и Сумщине, прогнозируются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. С 24 – 25 июля дожди ждут Винницкую и Одесскую области. Однако южные регионы и восток останутся сухими после 24 июля.
Погода на 25 июля 2024 года / Укргидрометцентр
Погода на 26 июля 2024 года / Укргидрометцентр