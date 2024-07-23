Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Когда ожидать похолодание, передает 24 Канал.

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Похолодание в Украине

Синоптик рассказала, что уже 25 июля на Западе будут фиксировать снижение температура. Отмечается, что днем она будет колебаться в пределах +21...+26 градусов. Птуха считает, что эта тенденция коснется и других регионов – в целом, 25 – 26 июля в большинстве областей будет определенное похолодание.

Все будет зависеть от того, как будет пролегать атмосферный фронт, прохождение которого прогнозируется на четверг и пятницу,

– отмечает Птуха.

Она добавила, что по крайней мере части северных и центральных областей, наиболее вероятно, достанется немного прохлады. В эти дни на небе будет больше облаков, а также ожидается дождь.

В первой половине недели в западных областях и Житомирщине, затем на Востоке и Сумщине, прогнозируются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. С 24 – 25 июля дожди ждут Винницкую и Одесскую области. Однако южные регионы и восток останутся сухими после 24 июля.

Погода на 25 июля 2024 года / Укргидрометцентр

Погода на 26 июля 2024 года / Укргидрометцентр