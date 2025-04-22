Президент Украины Владимир Зеленский также будет присутствовать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Кто посетит похороны Папы Римского Франциска

Ожидается, что похороны Франциска посетит Хавьер Милей, президент Аргентины, откуда родом сам Франциск. Он отмечал, что узнал о смерти понтифика "с глубокой скорбью".

Вчера вечером президент США Дональд Трамп также подтвердил, что приедет на похороны Франциска. Он назвал его "хорошим человеком" и приказал приспустить все федеральные и государственные флаги в его честь.

Французский лидер Эммануэль Макрон сегодня подтвердил, что поедет на похороны.

В это время войны и жестокости он испытывал чувства к другим, к самым юным,

– сказал он вчера, отдавая дань памяти Понтифику.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным Reuters, тоже планирует приехать на церемонию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Присутствовать также будут президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и первая леди Джанджа Лула да Силва. В Бразилии объявить семидневный траур по Папе.