Похороны Маккейна: свое последнее слово сказали политические соперники

Выдающийся государственный деятель, смелый воин и великий патриот – эти слова сегодня, 1 сентября, можно было услышать в Вашингтонском кафедральном соборе. В храме прощались с сенатором Джоном Маккейном.

Накануне все граждане имели возможность отдать дань сенатору в Капитолии. В центральной ротонде здания выставили гроб с телом Маккейна. Помянуть сенатора пришло несколько тысяч американцев.

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"Обычно я приезжаю сюда на День ветеранов и в День памяти всех погибших солдат. Но я не мог не приехать сюда сегодня. Он был слишком хорошим человеком, чтобы пропустить такое событие", – сказал житель Кентукки Гэри Галлоуэй.



На церемонию прощания пришла 106-летняя мать Маккейна – Роберта



На церемонию прощания пришла и 106-летняя мать Маккейна – Роберта. Несмотря на боль утраты, она даже подбадривала других членов семьи, которые пришли к Капитолию. Свои соболезнования родным выразил вице-президент США Майк Пенс. Он представлял главу Белого Дома – Дональда Трампа, которого сам Маккейн завещал не приглашать на похороны.

Очень непросто стоять перед вами здесь в Капитолии США и вспоминать жизнь и службу великого американского патриота – сенатора Джона Маккейна. Президент попросил меня прийти сюда и выступить от имени нашей благодарной нации и отдать дань и уважение сенатору – человеку, который служил нашему отечеству всю свою жизнь,

– рассказал вице-президент США Майк Пенс.

Джон Маккейн тридцати лет представлял штат Аризону в Конгрессе США. А перед этим служил в армии и даже был пять с половиной лет в плену во Вьетнаме, откуда его освободили в 1973 году. Сегодня по дороге в Вашингтонский кафедральный собор кортеж с гробом сенатора сделал остановку у мемориала ветеранам Вьетнамской войны. Там жена Джона Маккейна – Синди – отдала дань погибшим американским солдатам.



Барак Обама на церемонии погребения Маккейна



После этого кортеж продолжил свой путь к Вашингтонскому кафедральному собору. В храм сказать последнее слово сенатору пришли выдающиеся американские политики и общественные деятели – Генри Киссинджер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший. Среди присутствующих был и соперник Джона Маккейна на президентских выборах 2008 года – Барак Обама. Произнося последнее слово первый темнокожий президент США расчувствовался до слез.

Пожалуй, лучший способ почтить его, это признать, что есть большие вещи, чем партия, или амбиции, или деньги, или слава, или власть. Есть большие вещи, ради которых стоит рисковать всем – это принципы, которые являются вечными, истина, которая остается неизменной. И Джон наилучшим образом это демонстрировал нам. За это мы в долгу перед ним,

– заявил президент США 2009-2017 гг. Барак Обама.

Похоронят преданного друга Украины в воскресенье в Аннаполисе на кладбище Военно-морской академии, которую он завершил 60 лет назад.



Отметим, что в закладке фундамента Вашингтонского кафедрального собора в начале ХХ века участвовал 26 президент США Теодор Рузвельт. А завершили его возведение в 1990 году при президенте Джордже Буше-старшем.



Здесь похоронен 28-й президент США Вудро Вильсон и его жена Эдит. В соборе в разное время отпевали трех американских президентов – Дуайта Эйзенхауэра, Джеральда Форда и Рональда Рейгана. А сегодня там прощались с Джоном Маккейном.