Google и "Яндекс" запретили показывать в поисковой выдаче это словосочетание. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы – как раз накануне выборов.

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"Умное голосование" – это название стратегии команды оппозиционера Навального. Она направлена на то, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на муниципальных, региональных и федеральных выборах, которые пройдут в стране с 17 по 19 сентября.

Иск подала компания, которая продает овечью шерсть

Иск из-за словосочетания, которое используют российские оппозиционеры, подала ставропольская компания "Вулинтрейд". Ранее она получила у государства права на логотип и товарный знак "Умное голосование". Его зарегистрировали в рекордные сроки: заявку подали 29 июня, а уже 27 июля ведомство ее рассмотрело.

"Вулинтрейд" через суд требовала, чтобы Google и "Яндексу" запретили показывать в результатах поиска стратегию команды. Интересно, что компания, в связи с публичными реестрами, занимается заготовкой и продажей овечьей шерсти, и отнюдь не выборами.

Обратите внимание! У Навального заявили, что Роскомнадзор начал блокирование сайта " Умного голосования". В то же время там утверждают, что добиться от Google удаления сайта с его хостинга ведомству не удалось.

Что этому предшествовало