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Появилась вероятная дата анонса Google Pixelbook нового поколения

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Google Pixelbook
Google Pixelbook / Фото из открытых источников

Автор IT-блога Эван Бласс рассказал, что корпорация Google готовит к выпуску портативный компьютер Pixelbook второго поколения. Стоит отметить, что обычно истоки Бласса оказываются достоверными.

Об этом сообщается на официальной странице блогера в Twitter.

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Google анонсировала ноутбук Pixelbook на базе операционной системы Chrome OS еще в октябре прошлого года. Устройство получило 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2400 × 1600 пикселей. Экран можно вращать на 360 градусов для использования компьютера в режиме планшета. Конфигурация может включать процессор Intel Core i5 или i7, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 512 ГБ.

Презентация Google Pixelbook первого поколения – смотрите видео

 

Pixelbook второго поколения, как отмечается, получит дисплей с узкими рамками, ширина которых уменьшится по сравнению с оригинальной моделью. Скорее всего, новинка унаследует конструкцию корпуса у прародителя, то есть будет оборудована крышкой, которая вращается на 360 градусов.

Наблюдатели говорят, что Pixelbook второго поколения, скорее всего, получит процессор Intel или Qualcomm. К сожалению, технические характеристики пока держатся в секрете.

Google Pixelbook
Google Pixelbook второго поколения может увидеть свет уже следующей осенью

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Анонс портативного компьютера ожидается следующей осенью. Эван Бласс сообщает, что ноутбук дебютирует вместе со смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL, наушниками Pixel Buds второго поколения и "умными" наручными часами под брендом Pixel.

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Теги: Техно Google ноутбук Гаджеты
Источник: 24 Канал
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