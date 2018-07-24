Появилась вероятная дата анонса Google Pixelbook нового поколения

Автор IT-блога Эван Бласс рассказал, что корпорация Google готовит к выпуску портативный компьютер Pixelbook второго поколения. Стоит отметить, что обычно истоки Бласса оказываются достоверными.

Об этом сообщается на официальной странице блогера в Twitter.

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Google анонсировала ноутбук Pixelbook на базе операционной системы Chrome OS еще в октябре прошлого года. Устройство получило 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2400 × 1600 пикселей. Экран можно вращать на 360 градусов для использования компьютера в режиме планшета. Конфигурация может включать процессор Intel Core i5 или i7, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 512 ГБ.

Презентация Google Pixelbook первого поколения – смотрите видео

Pixelbook второго поколения, как отмечается, получит дисплей с узкими рамками, ширина которых уменьшится по сравнению с оригинальной моделью. Скорее всего, новинка унаследует конструкцию корпуса у прародителя, то есть будет оборудована крышкой, которая вращается на 360 градусов.

Add to this fall hardware lineup a second-generation Pixelbook, with smaller bezels, scheduled to ship before the end of the year. — Evan Blass (@evleaks) 22 липня 2018 р.

Наблюдатели говорят, что Pixelbook второго поколения, скорее всего, получит процессор Intel или Qualcomm. К сожалению, технические характеристики пока держатся в секрете.



Google Pixelbook второго поколения может увидеть свет уже следующей осенью

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Анонс портативного компьютера ожидается следующей осенью. Эван Бласс сообщает, что ноутбук дебютирует вместе со смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL, наушниками Pixel Buds второго поколения и "умными" наручными часами под брендом Pixel.

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