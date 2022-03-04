В сети появилось новое видео последствий удара. Пострадали примерно 100 человек, также 33 – погибли.

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Обратите внимание, что на видео присутствуют кадры, которые запрещено просматривать несовершеннолетним. Также советуем впечатлительным людям не включать видеозапись.

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Стоит отметить, что спасатели временно прекратили поиски погибших и пострадавших. Дело в том, что враг мощно обстреливал город.

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