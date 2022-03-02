По словам очевидцев, в пригороде Киева украинские военные ликвидировали сразу десять единиц российской техники с маркировкой "V".

В тему ВСУ сожгли колонну российских военных, которые пытались сбежать

Видео разгромленной колонны оккупантов это доказывает. На нем видно, как посреди поврежденного обстрелами города стоят остатки вражеской бронетехники.

Разбитая российская колонна вблизи Киева: смотрите видео