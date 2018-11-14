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      Появился официальный трейлер фильма "Человек с табуретом"

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      Появился официальный трейлер фильма "Человек с табуретом"

      Как дойти с табуретом от киевской кухни на край света? И как потом желанная Огненная Земля обернулась для главного героя Украиной, пылающей в войне.

      "Человек с табуретом" – фильм о путешествии длиной в жизнь.

      У всякой игры свои правила. В этой ленте показана путешествие-игра до Тихого океана, которая длилась год. Ее правила придумал в 2004 году режиссер Леонид Кантер: донести 4 кухонные табуретки до 4-х океанов, без денег, но с камерами в руках, с песнями и представлениями о любви и Украине. В последнюю экспедицию продолжительностью в год ушло 20 участников. Среди них инициатор экспедиции – Леонид Кантер с женой и дочерью.

      Уникальные кадры эпизодов жизни индейцев на карибских островах, бандитских латиноамериканских мегаполисов, уличные представления на площадях и палубах кораблей, перипетии между путешественниками, пейзажи Амазонки и Патаґонии...

      Эта лента должна была рассказать о безумных путешествиях Леонида Кантера, но сценарий изменила сама жизнь, а точнее – смерть героя. Доказать всем, что невозможное возможно, а мечты осуществимы. Создать собственную "страну мечты", но выжечь надежду в борьбе за Украину. Какое путешествие неистовый мечтатель решил осуществить последним?

      И как не потерять свет и тепло, когда исчезает огонь...

      17 августа успешно завершилась кампания фильма "Человек с Табуретом" на краудфандинговий платформе Спильнокошт. Впоследствии производство фильма также поддержал Украинский культурный фонд.

      Сейчас работа над фильмом еще продолжается, но фильм обязательно выйдет на экраны кинотеатров уже этой зимой.

      Команда фильма:

      Режиссер – Ярослав Попов;
      Продюсер – Екатерина Мизина;
      Графическое оформление – студия RIDNI Animation;
      Музыка – OY Sound System, Balaklava Blues, Freel и Эдуард Приступа;
      Звук – KWA Sound Production, Сергей Авдеев.

      Теги: Новости Украины Кино
      Источник: 24 Канал
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