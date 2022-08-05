В частности, речь идет о мощных экономических связях и финансовой ситуации в стране. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов. Свое мнение он выразил в эфире 24 канала.

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Китай получил оплеуху, "леща" от США. Ему просто показала свое место. Но я не думаю, что Китай сегодня прибегнет к конфронтации, тем более военной против Соединенных Штатов,

– считает он.

И объяснил, что Китай стоит на пороге финансового кризиса. Их "финансовая дыра" составляет 8 триллионов долларов. Такие деньги, или часть, они могут попытаться взять или в Международном валютном фонде или попросить у Европейского Союза.

"Поэтому Китаю нужно вернуться на рынки как США, так и ЕС, но не в россию", – добавил эксперт.

Напомним, что ситуация между странами обострилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. В ответ на ее прибытие Китай пообещал "сильный и мощный" ответ.

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