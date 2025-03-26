По мнению главы государства, это является четким знаком того, что Кремль хочет затянуть войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном, которую транслирует "Суспільне Новини".

Смотрите также Зеленский и Макрон встретились в Елисейском дворце: первые заявления лидеров

Что заявил Зеленский о прекращении огня

По словам президента, для того, чтобы закончить войну нужно давить на страну-агрессора. Зеленский объясняет, что сейчас важно делать много совместных шагов для того, чтобы мир был справедливым и устойчивым.

Санкции против России должны оставаться в силе и усиливаться столько, сколько будет продолжаться российская оккупация. На каждый российский удар, любые попытки россиян затягивать войну нужен ответ, а это может быть только новое давление,

– говорит глава государства.