Об этом Президент Украины сказал в интервью программе 60 Minutes американскому телеканалу CBS. На вопрос о том, выиграло ли наше государство битву за Киев, Владимир Зеленский ответил: "Думаю, что да, но это не окончательная победа".

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Мы не отдали свое, – Зеленский

"Не уверен, что она (битва – 24 канал) последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев", – отметил президент.

Он объяснил, что сможет говорить о результатах битвы за столицу только после того, как Украина победит в этой войне, когда мы освободим наши территории.

"Буча – это часть большого Киева, Киевская область; Ирпень, Гостомель (также – 24 канал). Если там уничтожили людей, то выиграли ли мы битву, я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А победили ли мы, я пока не могу сказать", – объяснил Владимир Зеленский.

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