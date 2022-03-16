Танковые войска Вооруженных Сил Украины уничтожают врага. Видео обнародовало оперативное командование "Запад".
Важно ВСУ смогли пойти в контрнаступление и нанести сокрушительные удары по оккупантам
"Вторая армия мира" чувствует, как ее уничтожает ВСУ
Пока танки оккупантов тонут в украинских болотах, стальная кавалерия Украины уничтожает российских боевиков.
"Вторая армия мира" хорошо это чувствует. Потому что пока они пьянствовали, мы – тренировались,
– говорится в публикации.
Танковые войска ВСУ уничтожают врага: смотрите видео