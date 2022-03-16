Танковые войска Вооруженных Сил Украины уничтожают врага. Видео обнародовало оперативное командование "Запад".

Важно ВСУ смогли пойти в контрнаступление и нанести сокрушительные удары по оккупантам

"Вторая армия мира" чувствует, как ее уничтожает ВСУ

Пока танки оккупантов тонут в украинских болотах, стальная кавалерия Украины уничтожает российских боевиков.

"Вторая армия мира" хорошо это чувствует. Потому что пока они пьянствовали, мы – тренировались,

– говорится в публикации.

Танковые войска ВСУ уничтожают врага: смотрите видео