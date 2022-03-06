Это, напомним, всего через день после того, как стало известно о запуске баллистической ракеты из страны, причем во второй раз через неделю. На фоне вторжения России в Украину это у Запада тоже вызывает беспокойство.

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КНДР запустила спутник-разведчик. По меньшей мере, так она сама заявила. Это был второй такой запуск через неделю и девятый запуск ракеты в 2022 году.

Примечательно, что запуск состоялся за несколько дней до президентских выборов в Южной Корее (назначены на 9 марта).

Также запуск вызвал осуждение со стороны правительств США, Южной Кореи и Японии, опасающихся, что КНДР готовится провести большое испытание оружия в ближайшие месяцы.

На фоне войны в Украине, которую развязала Россия, создание еще одного опасного очага, мягко говоря, беспокоит международное сообщество.