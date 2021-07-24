Сильные морозы зафиксировали в 19 районах страны. В ЮАР не было такого явления за всю историю метеорологических наблюдений.

Читайте также Машины поплыли, завыли сирены: российский Сочи второй раз за месяц ушел под воду – видео, фото

Кроме мороза, в Африке выпал пушистый снег. В сети публикуют видео, как машины едут по заснеженной дороге, а дети радуются, прыгая в снегопаде.

Температурный рекорд

Ночью 24 июля температура побила рекорд. Еще 19 июля 1995 года в Йоханнесбурге было -6,3 градуса.

Морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Такая холодная погода задержится на территории Африки еще неделю.

А что в Украине

Всю территорию Украины охватила адская жара. Температура воздуха поднималась до +35 градусов. Однако с 18 июля воздух стал свежее.

Более того, в регионы пришли ливни, грозы и шквалы. Непогода наделала беды: повалила деревья, повредила дома и разрушила улице.

Однако уже с 25 июля отметки термометров снова пойдут вверх. Синоптики обещают жару.