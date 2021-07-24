Сильные морозы зафиксировали в 19 районах страны. В ЮАР не было такого явления за всю историю метеорологических наблюдений.
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Кроме мороза, в Африке выпал пушистый снег. В сети публикуют видео, как машины едут по заснеженной дороге, а дети радуются, прыгая в снегопаде.
Температурный рекорд
Ночью 24 июля температура побила рекорд. Еще 19 июля 1995 года в Йоханнесбурге было -6,3 градуса.
Морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Такая холодная погода задержится на территории Африки еще неделю.
А что в Украине
Всю территорию Украины охватила адская жара. Температура воздуха поднималась до +35 градусов. Однако с 18 июля воздух стал свежее.
Более того, в регионы пришли ливни, грозы и шквалы. Непогода наделала беды: повалила деревья, повредила дома и разрушила улице.
Однако уже с 25 июля отметки термометров снова пойдут вверх. Синоптики обещают жару.