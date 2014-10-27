17:43
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Пока мало материалов, чтобы назвать причину падения малайзийского самолета, — следствие

      0377 Читати новину українською
      Место катастрофы
      Место катастрофы / tengrinews.kz

      Нидерландский прокурор, координатор следствия Фред Вестербеке сообщил, что сейчас мало доказательств причастности той или иной стороны к крушению пассажирского лайнера Malaysia Airlines на Донбассе.

      "Мы не уверены в том, все ли у нас уже есть, или, возможно, существуют какие-то более специфические материалы. Того, что у нас есть, в любом случае недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы (о причинах катастрофы самолета — "24"). Мы продолжаем сотрудничать с США, чтобы получить снимки со спутников", — сообщил Вестербеке в интервью немецкому журналу "Шпигель".

      Он сообщил, что сначала следователи допускали четыре возможных сценария крушения самолета: несчастный случай, террористический акт, попадания ракеты "земля-воздух" или обстрел с другого самолета.

      "Исходя из имеющейся у нас информации, обстрел ракетой "земля-воздух", по моему мнению, наиболее вероятный сценарий. Однако мы не закрываем глаза на возможность того, что это могло быть и что-нибудь другое", — подчеркнул Вестербеке.

      Напомним, специалисты немецкой разведки пришли к выводу, что именно террористы сбили малайзийский Boeing 777 на территории Донецкой области.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе авиация Сбитый "Боинг 777"
      Источник: Интерфакс
      powered by lun.ua
      Новости за 27 октября 2014
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      сегодня , 17:35 Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      Злой Одессит 55
      УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      сегодня , 15:14 УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      Блог Соцмережі 1093
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      сегодня , 14:00 Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      Тетяна Мартинюк 148
      Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      сегодня , 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      Юліана Вінтюк 2951
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
       11 октября 2017 , 11:58
      Кровавое 9 мая в АТО: Украина понесла потери на фронте
       10 мая 2017 , 07:10
      Протесты под Радой: яркий фоторепортаж
       17 октября 2017 , 21:35
      Ливерпуль одержал юбилейную победу в чемпионате Англии
       12 августа , 18:21
      Каким был первый ЛАЗ: удивляемся вместе:
       23 сентября , 12:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук