Пока мало материалов, чтобы назвать причину падения малайзийского самолета, — следствие

Нидерландский прокурор, координатор следствия Фред Вестербеке сообщил, что сейчас мало доказательств причастности той или иной стороны к крушению пассажирского лайнера Malaysia Airlines на Донбассе.

"Мы не уверены в том, все ли у нас уже есть, или, возможно, существуют какие-то более специфические материалы. Того, что у нас есть, в любом случае недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы (о причинах катастрофы самолета — "24"). Мы продолжаем сотрудничать с США, чтобы получить снимки со спутников", — сообщил Вестербеке в интервью немецкому журналу "Шпигель".

Он сообщил, что сначала следователи допускали четыре возможных сценария крушения самолета: несчастный случай, террористический акт, попадания ракеты "земля-воздух" или обстрел с другого самолета.

"Исходя из имеющейся у нас информации, обстрел ракетой "земля-воздух", по моему мнению, наиболее вероятный сценарий. Однако мы не закрываем глаза на возможность того, что это могло быть и что-нибудь другое", — подчеркнул Вестербеке.

Напомним, специалисты немецкой разведки пришли к выводу, что именно террористы сбили малайзийский Boeing 777 на территории Донецкой области.