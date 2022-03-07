Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме этого,оккупанты активно работают в социальных сетях.

Тема Николаев в огне: видео последствий обстрелов города из систем залпового огня

"Враг продолжает распространять контент, созданный от первого лица, который негативно освещает деятельность Вооруженных сил Украины", – отметили в Генштабе.

Искусственно создают гуманитарные кризисы

Россияне поступают коварно и нарушают правила Международного гуманитарного права. Они обстреливают гражданское население, "зеленые коридоры". Даже берут в заложники женщин и детей, а технику и боеприпасы хранят в жилых кварталах городов.

Оккупанты искусственно создают гуманитарный кризис в населенных пунктах, которые они захватили.

Так, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза еды и воды нет,оккупанты запретили горожанам выходить из домов,

– отметили в Генштабе.

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